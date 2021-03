Sea of ​​Thieves célèbre son troisième anniversaire avec plus de 20 millions de joueurs

Par Stephany Nunneley, Jeudi 18 mars 2021 à 16h51 GMT

Sea of ​​Thieves célèbre sa troisième année et le fait qu’elle a attiré plus de 20 millions de joueurs.

Il est difficile de croire que Mer des voleurs a déjà trois ans, mais le temps passe vite quand vous êtes là-bas à traverser la haute mer.

L’équipe de Rare célèbre le troisième anniversaire du jeu en distribuant les Propersous Captain’s Sails en cadeau à tous ceux qui se connectent d’ici le 25 mars. Les membres du Xbox Game Pass recevront également l’émote Jump for Joy pendant cette période.

Dans le cadre des avantages ultimes du Xbox Game Pass, les membres peuvent désormais réclamer gratuitement l’offre groupée Sea of ​​Thieves Ocean Crawler dès aujourd’hui jusqu’au 18 juin.

Si vous n’avez pas encore choisi le jeu pour vous-même, le jeu est en vente à 50% jusqu’au 21 mars. Alors, c’est le moment idéal pour vous lancer.

Rare accueillera également un week-end spécial Or et Gloire à partir de demain, du 19 mars au 22 mars. Pendant ce temps, vous pourrez gagner le double de la réputation d’or et de société commerciale ainsi que de la renommée saisonnière supplémentaire.

La dernière série de Twitch Drops de la saison 1 est également à gagner entre le 19 mars et le 23 mars, avec le reste de l’équipement Gilded Phoenix ainsi que la toute nouvelle émote Hornpipe Dance.

En outre, la dernière mise à jour de la saison 1 est mise en ligne aujourd’hui et propose un tout nouvel événement Vault Raiders à partir du 25 mars et introduit de nouveaux éléments dans le Pirate Emporium, notamment une émote ROFL gratuite et la vente Emporium anniversaire de ce week-end.