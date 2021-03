Sea of ​​Thieves est la preuve ultime que les services d’abonnement comme le Xbox Game Pass sont gagnants

Pour un jeu de service en constante amélioration comme Sea of ​​Thieves, Game Pass semble être l’endroit où il a toujours sa place.

Lorsque Mer des voleurs première sortie, je l’aimais assez bien – mais je pensais aussi que ça finirait probablement par avoir des difficultés. Il avait des idées fortes et beaucoup de cœur de marque du développeur Rare, mais cela ne semblait tout simplement pas … assez. C’était comme si c’était destiné à être un autre de ces jeux de service qui seraient bon, mais finalement couler, incapable de retenir l’intérêt des joueurs.

C’est ce qui m’est arrivé. Après un certain plaisir en ligne, je suis tombé de Sea of ​​Thieves. Jusqu’à ce que, des années plus tard, je revienne – et ce retour est une preuve supplémentaire que ce type de jeu peut prospérer et recevoir une nouvelle vie passionnante grâce à des services comme Xbox Game Pass.

Pour être juste, Rare lui-même a minimisé le rôle de Game Pass dans le succès durable de Sea of ​​Thieves. Quelques mois après son lancement en 2018, le producteur de Sea of ​​Thieves a déclaré que le principal facteur de son succès était qu’il était repris par les streamers et les créateurs de contenu. Et il est vrai qu’avec ses escapades maritimes émergentes, non scénarisées, tout peut arriver, Sea of ​​Thieves est un fourrage parfait pour le streaming. Mais pour moi, alors que le jeu approche de son troisième anniversaire, Game Pass se sent essentiel pour sa pertinence et son succès continus.

Il y a une logique à cela. J’ai joué à beaucoup de Sea of ​​Thieves au lancement, mais à la fin, je me suis éloigné avant d’atteindre le contenu le plus juteux du jeu. Ce fut une expérience amusante, mais aussi indéniablement de courte durée. Mais la nature de ce titre – axé sur le multijoueur en ligne, monde ouvert, émergent et recevant des mises à jour constantes – signifie qu’il est parfaitement adapté pour un abonnement où vous pouvez plonger sans culpabilité. Avec un achat de jeu complet, vous avez toujours l’impression de vouloir obtenir cette expérience de 50 $, 60 $ ou 70 $ dans la nouvelle génération la première fois que vous y jouez, juste au cas où vous ne rejoueriez jamais.

C’est souvent là que les jeux avec un angle live finissent par me poser des problèmes. Le jeu Marvel Avengers de Square Enix était une expérience solo décente et amusante, mais j’avais l’impression que ce voyage en solo avait souffert au service d’ambitions multijoueurs. C’est un autre jeu que je ne recommanderais pas nécessairement à 70 $, mais qui deviendrait extrêmement attrayant dans le cadre d’un abonnement. Dans le récent achat de Bethesda, Elder Scrolls Online semble également entrer dans cette même catégorie.

Dans Game Pass, je ne me sentais pas brûlé par l’offre initiale de Sea of ​​Thieves. Je l’ai joué, j’ai eu ce que je décrirais comme une petite barboteuse amusante à travers ses océans et ses îles, puis je l’ai oublié. Je n’ai pas ressenti la pression de le presser à sec de contenu pour en avoir pour mon argent, ce qui a aidé à cacher certaines de ses lacunes antérieures. Plusieurs mois plus tard, en parcourant les jeux disponibles sur Game Pass, j’ai décidé de revenir. Il s’était amélioré avec une variété d’extensions et avait un tas de nouveaux produits cosmétiques cool. Lorsque les nouvelles consoles Xbox sont arrivées, je suis de nouveau venu découvrir les mises à jour de nouvelle génération et les nouveaux événements saisonniers en cours.

Cette fois, j’ai traîné des amis avec moi. C’étaient des gens qui l’avaient sauté au lancement en raison des médias et du buzz social; les personnes qui n’avaient pas Game Pass au cours de ces jours plus anciens et plus limités du service. Mais maintenant, ils pourraient heureusement donner à Sea of ​​Thieves un essai sans risque alors que Game Pass se convertit. Peut-être inévitablement, plusieurs d’entre eux en sont tombés amoureux. Il est également devenu un exemple parfait de la stratégie multiplateforme de Xbox, avec mon groupe de pirates répartis sur console, PC et même sur le cloud. En existant dans un abonnement comme celui-ci, un service prometteur et des jeux en ligne ont une meilleure opportunité de se développer, loin de cette pression « prospérer ou mourir » qui écrase si souvent les titres dans cet espace.

Quoi qu’il en soit, en 2021, alors qu’il approche de son troisième anniversaire, Sea of ​​Thieves est plus brillant et semble avoir plus de succès que jamais. C’est peut-être le meilleur jeu Game Pass – mais peut-être pas comme vous le pensez. Même dans le catalogue de Rare, il y a de meilleurs jeux individuels dans Game Pass (Viva Pinata et Perfect Dark sont dans Game Pass, pour l’amour de Dieu), mais aucun ne correspond tout à fait au service comme Sea of ​​Thieves. Le style du jeu et la façon dont il est construit s’intègre parfaitement dans le genre de jeu moins engagé qu’un service d’abonnement débloque – et alors qu’il entre dans sa quatrième année, il ne cesse de s’améliorer.