Sea of ​​Thieves Saison 3, Une vie de pirate et mises à jour

L’aventure pirate multijoueur bac à sable de Rare, Sea of ​​Thieves, a parcouru un long chemin. Depuis sa première sortie sur Xbox One et PC en mars 2018, le développeur a travaillé sur une multitude de correctifs post-lancement et de DLC gratuits – avec plus de personnel travaillant sur le titre maintenant qu’à l’approche de sa sortie originale.

Le titre marin continue d’attirer plus de joueurs en offrant des améliorations continues et du contenu supplémentaire à la communauté du jeu, comme les saisons récentes du jeu qui incluent 100 niveaux de récompenses à gagner pour les joueurs.

Selon Rare, au cours de la première année du jeu, les joueurs de Sea of ​​​​Thieves ont collecté et encaissé près de 750 millions de coffres, de crânes et d’articles de fret pour amasser une fortune collective de 642 milliards d’or. Ce nombre aura augmenté de façon exponentielle depuis, alors que le jeu a passé son troisième anniversaire et a maintenant amassé 20 millions de joueurs depuis son lancement.

Nous avons maintenant atteint la troisième saison de Sea of ​​​​Thieves, mais en tant que jeu de service en ligne ouvert, il y a beaucoup plus à venir. Pour vous aider à rester au courant des nouveautés et de ce qui s’en vient, nous avons créé cette page pratique qui sera mise à jour avec toutes les dernières annonces.

Sea of ​​Thieves a reçu un crossover Pirates des Caraïbes, qui est devenu disponible le 22 juin pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Le jeu est disponible en téléchargement pour les abonnés Xbox Game Pass.

La bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous, montre que les joueurs rencontreront de nouveaux ennemis et défis, tels que des équipages maudits et des sirènes assoiffées de sang.

Vous pouvez également en savoir plus sur la façon dont Sea of ​​​​Thieves: A Pirate’s Life est né dans cette vidéo de présentation de plongée profonde.

Sea of ​​​​Thieves Saison 3

La saison 3 de Sea of ​​​​Thieves a commencé le 22 juin et a apporté de nouveaux essais, actes et Forts of Fortune auxquels les joueurs doivent s’attaquer. Vous devrez augmenter votre renommée en réussissant des voyages, et vous pouvez payer pour le pass de pillage de la saison 3 pour des produits cosmétiques supplémentaires.

Plus votre niveau de Renommée est élevé, plus vous pouvez débloquer de récompenses, notamment de l’or, des doublons et des pièces anciennes. Pour atteindre les niveaux supérieurs plus rapidement, n’oubliez pas de terminer autant d’actions que possible.

Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous pour tout ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous naviguez sur les mers.

(Crédit image : Microsoft Game Studios)Quoi de neuf? La dernière mise à jour de la saison 3, 2.2.0.3, est arrivée et apporte des correctifs

La saison 3 est maintenant bien avancée et la dernière mise à jour du jeu, numérotée 2.2.0.3, apporte quelques correctifs et améliorations basés sur les commentaires de la communauté. Ces correctifs sont détaillés dans leur intégralité dans le journal des modifications officiel de Sea of ​​​​Thieves, mais ils tournent principalement autour de “Captains of The Damned” Tall Tale, “pour améliorer la compréhension et offrir un voyage plus fluide aux équipages au début de l’expérience” avec une pléthore de bugs corrections et améliorations dans le reste du jeu.

Les tailles de téléchargement pour cette dernière mise à jour sont les suivantes :

Xbox Series X : 3,43 GBXbox Series S : 2,3 GBXbox One X : 3,43 GBXbox One : 2,3 GoWindows 10 : 2,92 GoTeam : 2,08 Go

Sea of ​​​​Thieves Prime gouttes

Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte à votre compte Sea of ​​Thieves et profiter des gouttes Prime régulières qui contiennent des « cosmétiques de pirates et de navires, des émoticônes et de la monnaie du jeu ».

Il y a douze gouttes Prime prévues au total, qui ont lieu toutes les deux semaines jusqu’au 4 octobre. Ce qui est disponible sera différent à chaque goutte, il vaut donc la peine de consulter régulièrement le site Web de Prime Gaming pour voir ce qui est disponible. En ce moment, un pack cosmétique Ruby Splashtail Hull est à gagner.

Réclamer des drops Twitch est aussi simple que de lier vos comptes Amazon Prime et Sea of ​​Thieves et de vous rendre sur Prime Gaming pour réclamer vos goodies qui vont des cosmétiques aux emotes en passant par la monnaie du jeu. Les objets apparaîtront alors dans le jeu.

Comment jouer à Sea of ​​Thieves

Sea of ​​Thieves est désormais disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Il est possible d’acheter le jeu directement, mais vous pouvez également souscrire un abonnement Xbox Game Pass où l’intégralité du jeu est inclus.

Si vous n’êtes pas sûr que Sea of ​​Thieves soit fait pour vous, obtenir un essai gratuit du Game Pass et jouer au jeu pendant une courte période est un bon moyen de le savoir.

Le jeu n’est pas un port pour PC ou Xbox, il fonctionne également sur les deux et prend en charge le jeu croisé et la progression croisée. Le jeu fonctionne à 60 ips sur Xbox Series X et Xbox Series S, et les propriétaires de Xbox Series X peuvent également jouer à 120 ips. Les joueurs Xbox One devront se contenter de 30fps, tandis que les versions PC sont déverrouillées. La souris, le clavier et les contrôleurs sont tous pris en charge sur la console et le PC, et vous pouvez jouer sur plusieurs plates-formes.

