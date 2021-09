Sea of ​​Thieves Saison 4 enverra les joueurs sous la mer

Mer des voleurs La saison 4 commence la semaine prochaine et il semble que les joueurs s’aventureront à nouveau sous la mer.

C’est ce que nous avons glané dans la courte bande-annonce publiée aujourd’hui par Rare.

La vidéo montre un pirate faisant signe à un navire qui passe, et la voix off vous demande si vous pouvez “l’entendre vous appeler”. Il parle ensuite d’un “monde d’aventures oublié” et d’un “royaume de richesses incomparables”, avant de déclarer “il vous attend”. Ensuite, la vidéo zoome, passe sous les vagues et vous apercevez des ruines au fond de l’océan.

Les joueurs pourraient-ils s’aventurer dans les profondeurs pour explorer ces ruines ? C’est possible, mais comme Rare n’a pas encore annoncé à quoi s’attendre de la saison 4, nous ne pouvons que spéculer à ce stade. Pourtant, il semble que ce sera une aventure plutôt amusante.

Ce ne serait pas la première fois que des pirates s’aventuraient dans l’océan, car la saison dernière, les joueurs ont visité les profondeurs et ont rencontré la reine des sirènes dans le cadre de la quête The Sunken Pearl, le deuxième de A Pirate’s Life Tall Tales qui vous a fait explorer le Black Pearl alors qu’il était assis au fond de l’océan.

Il semble donc que la prochaine saison pourrait être liée à la saison actuelle d’une manière ou d’une autre. Nous devrons juste attendre pour le savoir.

La saison 4 démarre le 23 septembre.