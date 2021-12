Sea Of Thieves a dépassé les cinq millions de joueurs sur Steam

À bien des égards, Sea of ​​​​Thieves représente le premier jeu de l’ère Xbox moderne, où Game Pass a régné et la scène de première partie est devenue plus forte que jamais. Pour ajouter une autre plume à sa casquette, Rare célèbre cinq millions de joueurs à vie sur Steam.

Ce chiffre survient seulement 18 mois après la première migration du jeu vers la vitrine tant vantée de Valve. Avant cela, le jeu était exclusif à Xbox et au magasin Windows PC. C’était également le premier jeu à être lancé dans Game Pass le premier jour lorsque le jeu est arrivé en mars 2018.

Rare prend son tour de victoire et invite les joueurs à se joindre à une emote gratuite à durée limitée. Connectez-vous au jeu à tout moment avant 16 h 00 PT / 19 h 00 HE le 29 décembre pour déverrouiller All Together Now! emote. Ce nouveau gabarit de pirate peut être vu dans le tweet ci-dessous.

Nous célébrons plus de cinq millions de scélérats éclaboussant pour Sea of ​​Thieves sur Steam ! Pour marquer cette étape, toute personne qui joue à SoT entre le 22 décembre à 14h et le 29 décembre à 23h59 GMT obtient le All Together Now! Emote gratuitement. Acclamations! ??

Plus d’infos : https://t.co/kgCKqvOvbB pic.twitter.com/e2nHMXFKzv – Sea of ​​Thieves (@SeaOfThieves) 22 décembre 2021

C’était en octobre lorsque nous avons appris que, sur toutes les plateformes, Sea of ​​​​Thieves avait dépassé les 25 millions de joueurs. Ceci, bien sûr, inclut les joueurs qui accèdent au jeu via Game Pass et ne l’ont pas acheté directement, mais cela fait partie du modèle commercial de Xbox. Le jeu de service en direct propose des achats supplémentaires dans le jeu via le Pirate Emporium, vendant des cosmétiques, des animaux de compagnie et des emotes.

Au cours de l’été, Rare a rapporté que près de cinq millions de joueurs se sont lancés dans le jeu rien qu’en juillet, probablement en grande partie à cause du croisement de Pirate’s Life avec la série Disney’s Pirates. Le Festival of Giving se déroule maintenant, avec sa propre liste de défis et de récompenses dans le cadre de la saison cinq plus large. Vous pouvez trouver Sea of ​​​​Thieves dans nos recommandations pour les soldes d’hiver Steam en cours.

