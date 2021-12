Sea Of Thieves Festival des défis et des récompenses

Sea of ​​Thieves célèbre une fois de plus son événement annuel de décembre, le Festival of Giving. En plus des défis à durée limitée et des cosmétiques Pirate Emporium, vous pouvez gagner de nouveaux objets Holly Jolly (Roger) pour votre bretteur, comme un nouvel ensemble de tatouages ​​et un nouveau seau, tous sur le thème de l’événement. Voici tout ce que vous devrez faire pour le Sea of ​​Thieves Festival of Giving 2021, ainsi que tout ce que vous gagnerez pour votre générosité.

Défis du festival Sea of ​​Thieves

Il y a quatre défis pour le Festival of Giving de cette année, et chacun vous rapportera une nouvelle récompense cosmétique. Comme ce sont des défis cumulatifs, vous devrez les relever dans l’ordre que vous voyez dans le jeu (et ci-dessous), et assurez-vous de les faire avant qu’ils n’expirent. Sea of ​​Thieves Festival of Giving se termine à 02 h 00 PT / 05 h 00 HE le 27 décembre.

Demandez à d’autres équipages de remettre cinq de vos objets de valeur : Tatouage Couronne d’hiverDemandez à d’autres équipages de remettre 10 de vos objets de valeur : Tatouage Couronne d’hiverDemandez à d’autres équipages de remettre 25 de vos objets de valeur : Seau Couronne d’hiverDemandez à d’autres équipages de remettre 50 de vos objets de valeur : Glorieux Titre du donateurAvez-vous été un vilain pirate ou un gentil pirate ?

Afin de progresser dans ces défis, vous devrez offrir vos trésors à d’autres équipages que vous trouverez en mer. Chaque année, c’est un événement amusant car il change le nombre de joueurs qui interagissent les uns avec les autres. Même si vous êtes le genre de pirate à garder le doigt sur la gâchette à silex, il est difficile de résister à l’idée de se plonger dans l’esprit des Fêtes et de se réjouir d’autres boucaniers et terriens. Déposez les épées et ramassez les cadeaux.

Chaque jour, vos cinq premiers objets offerts et rendus par d’autres équipages vous rapporteront également de l’or bonus, vous incitant à retourner en mer chaque jour jusqu’à la fin de l’événement.

Pour une raison quelconque, les enfants ne veulent tout simplement pas s’asseoir sur ses genoux.

Dans le Pirate Emporium, vous trouverez également des produits cosmétiques sur le thème du Festival of Giving, tels qu’un lot d’armes, un lot d’émotes et le retour du costume Bonechiller, qui imagine essentiellement le vieux Saint Nick comme un squelette de bonne foi.

