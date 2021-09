Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental réchauffe les moteurs

21/09/2021 à 11h44 CEST

Sport.es

Le moment attendu approche enfin, celui du retour à une quasi-normalité après un an et demi de pandémie et une édition 2020 célébrée avec de grandes difficultés et limitations. L’édition 2021, qui se tiendra à nouveau en Gérone le week-end du 24 au 26 septembre, arrive avec toute l’illusion et la force. Les marques réagissent et seront là pour présenter leurs nouveautés et leurs meilleurs produits. Le fait que ce qui est l’un des événements cyclistes les plus importants d’Europe puisse à nouveau être organisé est un bon signe que les choses reviennent lentement à la normale.

Accès au festival avec entrée gratuite

Accès au festival Cela doit être fait par une entrée gratuite qui peut être obtenu sur le site Web de Sea Otter Europe. Toutes les règles de sécurité anti-covid 19 seront respectées. Des parkings gratuits non surveillés seront activés avec des navettes pour le festival.

Le demobike, la grande attraction du festival Sea Otter Europe : Les inscriptions sont désormais ouvertes

Le demobike est la clé pour les marques présentes au festival, il n’y a pas de une plus grande action de vente qu’un utilisateur peut tester les vélos et les marques se tournent pour apporter le plus grand nombre de vélos de toutes les modalités qu’offre leur gamme. Route, gravel, VTT, enduro, électrique, urbain… un paradis de centaines de vélos à disposition des visiteurs. Essais illimités, totalement gratuits, un vrai parc à thème cycliste accessible à tous les fans.

Le système de réservation est déjà ouvert pour certaines enseignes de la plateforme faire du vélo et partir où vous pouvez réserver jusqu’à 2 tests en même temps. Pour le reste des marques, cela peut se faire directement sur leurs stands pendant le festival.

Plus de 500 vélos de toutes modalités seront à la disposition des visiteurs pour essayer gratuitement, les marques qui ont déjà confirmé leur présence avec leurs meilleurs modèles : 3T Cycling, Abus, BH, BMC, Canyon, Corratec, Cube, Factor, Fischer, GASGAS, Ghost, Granville, Husqvarna, Intense, Megamo, MMR, Öhlins, Riese & Müller, Scapin, Scott.

Pour la pré-inscription, vous n’avez besoin que d’une pièce d’identité / passeport original et chacun doit apporter son propre équipement de cyclisme, casque, gants, chaussures, etc.

En ce qui concerne les circuits demobike, il y aura 3 circuits VTT, 1 gravel, 1 route, 1 urbain, 1 spécifique vélo électrique et la possibilité de passer un bike test sur le circuit de la Coupe du Monde eMTB UCI (WES) qui se tiendra lors du même festival.

D’autre part, il y aura un service gratuit de stockage de vélos pour le confort et la sécurité des usagers qui viennent au festival avec leur propre vélo.

La plus large gamme d’événements sportifs de toutes modalités

Le programme comprend 12 tests de pratiquement tous les types de cyclisme : route, VTT, gravel, enduro, ebikes…, pour toutes les catégories et aussi bien pour les amateurs que les professionnels de haut niveau. Il devrait réunir plus de 4000 participants venus de toute l’Europe entre les différents événements prévus.

La ville elle-même, ainsi que l’ensemble du territoire de la province de Gérone et de la Costa Brava, sont un espace privilégié pour pratiquer tous ces types de cyclisme, un véritable paradis pour les cyclistes.

Ce sont les épreuves avec les inscriptions encore ouvertes:

WES, UCI World ebike Series, Coupe du monde de vélo électrique, 2 manches

Défi Canyon Pirinexus

Coupe Marathon Scott par Continental

Coupe de Catalogne

VTT classique Sea Otter Europe

Super Coupe Continentale Massi

Expérience de VTT électrique Canyon

VTT enduro La Selva

Cycliste continental Ciclobrava Gran Fondo World Tour

Tour de gravier de Gérone