Seagate lance les SSD portables One Touch en Inde, le prix commence à Rs 7 699

Seagate a lancé jeudi les disques portables One Touch SSD pour le marché indien. Disponible en trois capacités, Seagate prétend offrir des performances NVMe compétitives avec la série légère. Pesant environ 74 grammes, les disques peuvent fournir des vitesses de lecture/écriture séquentielles maximales jusqu’à 1 030 Mbps. Le One Touch SSD a des options de stockage jusqu’à 2 To et est compatible avec Mac, Windows et Android.

Il utilise la technologie USB Type-C Gen 2 3.2 et est également compatible avec les ordinateurs USB Type-C et USB 3.0.

Prix ​​Seagate One Touch SSD Inde

Seagate a fixé le prix de la variante 500 Go du SSD One Touch à Rs 7 699 et Rs 13 399 pour le modèle 1 To. La variante 2 To coûtera Rs 26 999. Le SSD One Touch est disponible dans les options de couleur argent, noir, argent et bleu sur Flipkart, Amazon et tous les revendeurs autorisés.

Le lecteur est livré avec un abonnement gratuit d’un an à Mylio Create ainsi qu’un plan Adobe Creative Cloud Photography pendant quatre mois.

Fonctionnalités du disque SSD Seagate One Touch

Seagate One Touch SSD est livré avec un capot supérieur en aluminium et les côtés ont un toucher doux en tissu. Les câbles de charge USB 3.0 et USB Type-C sont fournis dans la boîte. Le disque comprend le logiciel de bureau Toolkit de Seagate avec Sync Plus qui peut synchroniser les fichiers via une sauvegarde continue. Le SSD One Touch libère de l’espace supplémentaire sur Android en sauvegardant des photos, des vidéos et des fichiers via l’application Seagate Mobile Touch. La société affirme que l’appareil est résistant aux chocs et peut tolérer une chute maximale de 2 m.

Le One Touch SSD offre également une sauvegarde automatique continue, en plus d’améliorer la gestion des fichiers avec des dossiers miroirs. Le logiciel Sync Plus offre une protection des fichiers.

Le lancement de la série Seagate One Touch SSD fait suite à l’introduction de la série One Touch HDD en Inde en juin. Le disque dur offre une planification de sauvegarde horaire, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle automatique et est disponible dans les options de couleurs argent, noir, rouge, bleu clair et gris sidéral. Les options de stockage incluent 1 To, 2 To, 4 To et 5 To.

