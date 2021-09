FireCuda 530 est basé sur la technologie PCIe Gen4.

Seagate lance aujourd’hui ses disques SSD FireCuda 530 en Inde, offrant une multitude d’options pour les joueurs sur PC et PlayStation 5. Comme prévu, le FireCuda 530 est basé sur la technologie PCIe Gen4, ce qui en fait le dernier et le meilleur, et peut-être aussi l’un des SSD les plus rapides du marché. Seagate affirme que les options PC offrent les « performances les plus rapides » de sa gamme de produits de stockage, tandis que celles compatibles avec la PS5 répondent aux spécifications de la console de nouvelle génération en matière de performances et de dimensions.

Les deux versions seront disponibles dans des configurations de 500 Go, 1 To et 2 To. Le FireCuda 530 pour PC commencera à Rs 10 999 pour 500 Go, jusqu’à Rs 18 999 pour 1 To et Rs 38 499 pour 2 To. Ils seront vendus via des partenaires revendeurs agréés à partir du 2 septembre. Seagate indique que le FireCuda 530 pour PC sera également vendu « ultérieurement » via Amazon. Le FireCuda 530 pour PS5 commencera à Rs 12 999 pour 500 Go, jusqu’à Rs 20 999 pour 1 To et Rs 39 999 pour 2 To. Ils seront vendus via des partenaires revendeurs agréés et Amazon d’ici la fin septembre.

Étant des SSD PCIe Gen4, le FireCuda 530 prétend offrir des taux de transfert jusqu’à deux fois plus rapides que les SSD PCIe Gen3. À côté des SSD basés sur SATA, ils sont censés offrir un saut de performance 12x. Plus précisément, les SSD FireCuda 530 peuvent théoriquement offrir des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 7300 Mo/s.

Seagate dit qu’il utilise un contrôleur E18 et 3D TLC NAND pour fournir « la vitesse et la durabilité les plus avancées pour les jeux sur PC ». Les versions compatibles PS5 contiennent quant à elles un dissipateur thermique personnalisé en « aluminium de haute qualité avec une finition finement texturée ».

En ce qui concerne la longévité, Seagate affirme que les joueurs peuvent écrire et supprimer 70 % de la capacité du disque chaque jour pendant 5 ans. Les disques SSD sont également fournis avec un plan de service de récupération de données de sauvetage de trois ans et une garantie limitée de cinq ans.

