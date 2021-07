Seagate s’apprête à lancer des disques durs 20 To grand public

Seagate a confirmé son intention de lancer un disque de 20 To basé sur la technologie économique d’enregistrement magnétique perpendiculaire (PMR), au cours du second semestre de l’année en cours.

L’annonce a été faite par le PDG de Seagate, Dave Mosley, lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre 2021 de la société.

La PMR, ainsi que les technologies d’enregistrement magnétique bardeau (SMR), sont les solutions les plus rentables que la technologie d’enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR) que Seagate utilise dans sa gamme actuelle de disques de 20 To qu’elle livre à des partenaires sélectionnés.

« Nous avons étendu notre leadership en matière de technologie de disque dur, comme en témoigne Seagate qui est la première entreprise à commercialiser la technologie HAMR et la première à proposer des disques performants à double actionneur, qui sont désormais expédiés en grand volume pour prendre en charge plusieurs clients », a déclaré Mosley lors de l’appel.

Champ de bataille de 20 To

En réponse à une question, Mosley a déclaré que la société était “très agressive” avec la qualification de 20 téraoctets et qu’elle utilisait en fait tous les outils de son arsenal pour travailler sur différents produits pour différents segments d’utilisateurs.

« Nous avons un certain nombre de plates-formes différentes de 20 téraoctets à venir – PMR, SMR, HAMR. Il y en a beaucoup de saveurs différentes, et ils s’adressent à des clients différents, donc des calendriers de qualification différents pour chacun », a noté Mosley.

Il a ajouté que la société produisait déjà des disques de 18 To basés sur PMR en gros volumes, et s’apprête à produire en masse des disques de 20 To basés sur PMR pour livraison au cours du second semestre de l’année.

Pendant ce temps, Mosley a noté que la montée en puissance de la crypto-monnaie Chia, qui nécessite plus de stockage pour son exploitation minière, plutôt que des prouesses de traitement, a augmenté la demande de disques durs.

Via le matériel de Tom