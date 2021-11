Seagate vient de développer le premier disque dur NVMe non SSD | La technologie

Bien que nous pensons tous aux disques durs à semi-conducteurs lorsque nous parlons des technologies PCIe et NVMe, la société Seagate vient de présenter le premier disque dur qui utilise également ces technologies.

Seagate a présenté le premier disque dur (HDD) à utiliser à la fois le protocole NVMe et une interface PCIe, qui ont été historiquement utilisés exclusivement pour les disques à semi-conducteurs (SSD).

Comme expliqué dans un article de blog d’entreprise, La preuve de concept du disque dur est basée sur un pilote propriétaire qui fonctionne bien avec les principaux protocoles (SAS, SATA et NVMe), sans avoir besoin de pont.

Le disque dur NVMe a été présenté au sommet du projet Open Compute dans un boîtier JBOD personnalisé, avec douze disques 3,5 pouces connectés via une interface PCIe.

Bien que la capacité du disque ne soit pas confirmée, Seagate a utilisé des images de l’Exos X18 pour la présentation, qui Il a une capacité maximale de 18 To.

Selon Seagate, l’intégration du protocole NVMe sur les disques durs présente un certain nombre d’avantages, notamment une réduction du coût total de possession (TCO), des performances améliorées et des économies d’énergie.

De plus, en créant une cohérence entre les différents types de périphériques de stockage, Les disques durs NVMe pourraient simplifier considérablement la configuration des centres de données, puisque les SSD et les disques durs peuvent être utilisés indifféremment sur le même serveur.

Si vous avez besoin de plus d’espace et que vous souhaitez acheter un disque dur externe, nous avons sélectionné le meilleur et le moins cher que vous avez actuellement à votre disposition.

Alors que les disques durs d’aujourd’hui sont loin d’être assez rapides pour tirer pleinement parti des dernières normes PCIe, cette avancée pourrait enterrer les connexions SATA3 d’aujourd’hui une fois pour toutes.

Seagate dit qu’il s’attend à ce que les premiers échantillons soient mis à la disposition des clients à l’automne de l’année prochaine, tandis que le déploiement commercial complet est prévu pour 2024 au plus tôt.