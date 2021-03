Seahawks serait intéressé à signer Richard Sherman pour déranger Russell Wilson ⋆ .

Oui, vous avez bien lu. Les Seahawks de Seattle seraient intéressés par la signature de Richard Sherman pour perturber une relation déjà rompue avec le quart Russell Wilson. Plus tôt dans la semaine, Tom Pelissero de NFL Network a rapporté que les Seahawks étaient prêts à ramener le membre fondateur de «Legion of Boom», Richard Sherman. Bien qu’en surface, cela ressemble à un bon ajustement compte tenu du départ de Shaq Griffin, il peut y avoir une arrière-pensée.

Tendance de Side Action

Selon Mike Florio Seattle, de Pro Football Talk, l’intérêt de Sherman est strictement une tentative de bégayer et de pousser le quart Russell Wilson.

Via PFT:

«Bien qu’il y ait une chance que toutes les personnes impliquées soient prêtes à laisser passer le passé, une source de la ligue dit à la PFT que les Seahawks permettent au flirt d’être alimenté à la fois comme un coup au mécontentement actuel de Wilson – et pour rappeler que l’équipe a éliminé ces joueurs. (comme Sherman) qui avait un problème avec la façon dont Wilson était traité par la direction.

Parlez de mesquin. Si c’est vrai, c’est l’un des mouvements les plus étranges de ma mémoire. Pourquoi voudriez-vous irriter Russell Wilson maintenant? Il y a encore des chances que Russell Wilson quitte Seattle. Il ne semble pas que faire quelque chose qui pourrait lui forcer la main dans l’affaire soit dans le meilleur intérêt des Seahawks de Seattle.

Peut-être ont-ils laissé les bigons devenir des bigons, cependant, Russell Wilson et Richard Sherman sont connus pour avoir une relation litigieuse. En 2018, Sherman a révélé que lui et Wilson n’étaient pas en bons termes, affirmant qu’ils étaient simplement des coéquipiers et rien de plus pendant leur séjour à Seattle. Cependant, la saison suivante, ils ont été vus échanger des maillots. Peut-être que ce n’est que du ouï-dire, mais cela ressemble à un geste mesquin de la part des Seahawks de Seattle.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur les sports et la culture pop sur le Web!

Le message que Seahawks serait intéressé à signer Richard Sherman pour déranger Russell Wilson est apparu en premier sur Awesemo.com.

Lien source