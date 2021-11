‘SEAL Team’ quitte CBS et passe officiellement à Paramount+

Le dernier épisode de SEAL Team a été diffusé sur CBS dimanche soir, mais les fans de Bravo Team ont encore d’autres aventures à espérer. Les prochains nouveaux épisodes de la série ne seront disponibles que sur la plateforme de streaming de ViacomCBS Paramount+. Le premier épisode disponible exclusivement là-bas est sorti lundi, juste après l’épisode du 31 octobre, « Need to Know », diffusé sur CBS sur la côte ouest. Chaque nouvel épisode de Paramount+ sortira le dimanche.

Le premier épisode exclusif de Paramount+ était la seconde moitié de l’aventure qui a commencé sur CBS. Étant donné que l’émission est désormais exempte de normes de diffusion, l’épisode « Frog on the Tracks » comprenait les premières bombes f de l’émission. Master Chief Special Warfare Operator Jason Hayes (David Boreanaz) a livré la première utilisation de la malédiction de la série et l’a utilisée à quelques reprises dans l’épisode, note TVLine.

Au cours des deux parties, l’équipe Bravo a été envoyée en Afrique à la suite d’une attaque terroriste faisant de nombreuses victimes. « Non seulement ils partent pour une mission différente de toutes celles qu’ils ont faites auparavant, mais une mission qui comprendra également des éléments personnels qui auront un impact sur chaque opérateur. Nous allons sortir avec un bang à coup sûr – et Puis commencez [on Paramount+] avec un bang encore plus grand », a déclaré le showrunner Spencer Hudnut à TVLine.

L’équipe SEAL a fait ses débuts en septembre 2017 et a obtenu un nombre d’audience décent au cours de ses quatre premières saisons. Cependant, les chiffres n’étaient pas suffisants pour accorder à l’émission un renouvellement instantané vers la fin de la saison 4. L’émission était sur la bulle jusqu’à ce que des rapports fassent surface en mai selon lesquels CBS et ViacomCBS pourraient envisager de déplacer l’émission vers Paramount +. Plutôt que de commencer la saison sur le service de streaming, CBS a choisi de diffuser les quatre premiers épisodes le dimanche soir. CBS et ViacomCBS ont également réussi à déplacer le drame surnaturel Evil de CBS à Paramount +, et cette émission a été reprise pour la saison 3 en juillet. Il y avait eu des pourparlers pour faire venir Clarice, mais l’émission a été annulée après sa première saison mal notée sur CBS.

SEAL Team a été créé par Benjamin Cavell et suit les aventures de Bravo Team, une unité d’élite de Navy SEALs, dans des missions dangereuses à travers le monde. Outre David Boreanaz, l’émission présente également Max Thieriot dans le rôle de Clay Spenser, Neil Brown Jr. dans le rôle de Ray Perry, AJ Buckley dans le rôle de Sonny Quin, Toni Trucks dans le rôle de Lisa Davis et Judd Lormand dans le rôle d’Eric Blackburn. Jessica Pare a également joué dans les quatre premières saisons.