‘SEAL Team’ renouvelé pour la saison 5, passant à Paramount + avec ‘Evil’ ⋆ .

Nous avons enfin des nouvelles du retour d’Evil et de l’avenir de SEAL Team.

Les deux drames de CBS Studios passent de CBS au service de streaming ViacomCBS Paramount + pour leurs prochaines saisons. (Oui, SEAL Team a été renouvelé!) Alors que la deuxième saison de Robert et Michelle King’s Evil fera ses débuts exclusivement sur le service de streaming de ViacomCBS, l’équipe SEAL dirigée par David Boreanaz recevra une présentation spéciale pour sa cinquième saison sur CBS cet automne avant faire le mouvement (comme la rumeur les deux).

«Notre studio et notre réseau ont une solide expérience dans le développement de drames de haute qualité qui ont un succès multiplateforme, et ces séries témoignent de cette force», a déclaré George Cheeks, président et chef de la direction de CBS Entertainment Group, dans un communiqué. «Ces changements constituent un autre exemple de la façon dont notre écosystème linéaire et de streaming peut stratégiquement fonctionner ensemble pour maximiser la valeur du contenu et profiter à la série et à ses créateurs.

«Nous sommes ravis d’apporter de nouvelles saisons de ces séries phénoménales à Paramount +», a ajouté Julie McNamara, vice-présidente exécutive et responsable de la programmation, Paramount +. «Nous avons une solide réputation en matière de création d’audiences incroyables avec ces équipes créatives, dont l’incomparable The Good Fight de Robert et Michelle King, et nous sommes impatients de proposer à nos abonnés encore plus de saisons de séries qu’ils adorent.»

Les saisons précédentes de SEAL Team et Evil sont désormais disponibles en streaming si vous souhaitez rattraper votre retard. Cette nouvelle intervient la veille de l’avant-dernier épisode de la saison 4 du drame militaire. Pendant ce temps, cela fait presque un an et demi que la finale de la saison 1 d’Evil a été diffusée (le 30 janvier 2020) – et cette saison s’est terminée avec quelques questions majeures, en particulier en ce qui concerne Kristen (Katja Herbers) et si elle s’est engagée ou non. meurtre.

Le passage au service de streaming intervient après que SEAL Team se soit classé parmi les drames CBS les plus regardés cette saison et Evil classé de la même manière comme l’un des plus regardés au cours de sa première saison.

Équipe SEAL, les mercredis, 9 / 8c, CBS

Evil, Saison 2, à venir, Paramount +