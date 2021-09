La quatrième saison verrait l’équipe Bravo se diriger vers l’Afrique après une attaque terroriste faisant de nombreuses victimes, selon TVLine. Le quatrième et dernier épisode diffusé sur CBS marquera le début d’un grand en deux parties qui se poursuivra sur Paramount+. Avec la façon dont chaque personnage a terminé la saison 4, avec Jason qui va mieux, Ray est en thérapie et essaie de réparer sa relation avec Naima, Sonny et Davis ont décidé de déménager au Texas, et le nouveau mariage de Clay avec Stella, il semble que la mission aura un impact considérable eux.