Sean Brady revient sur sa victoire sur Michael Chiesa : « Sucer le sang »

Sean Brady contre Michael Chiesa à l’UFC Vegas 43

Sean Brady reste invaincu (15-0) après avoir battu Michael Chiesa par décision unanime à l’UFC Vegas 43. Après cette victoire, il a également bondi de pas moins de six points au classement pour se positionner au huitième rang à 170 livres. Et il a également reçu l’intérêt pour un combat d’un autre combattant qui n’a pas encore perdu, Khamzat Chimaev.

Pour l’instant, on ne sait pas quelle sera sa prochaine étape dans l’octogone le plus célèbre du monde, mais alors qu’il s’est récemment entretenu avec The MMA Hour, il a passé en revue ce récent combat et a déclaré que tu dois régler un gros problème avec ton nez que tu as eu toute ta carrière et que cela la faisait « sucer du sang » tout le temps.

C’est quelque chose que je dois gérer maintenant, alors ce ne sera pas un problème à l’avenir.

«J’ai sucé du sang pendant tout le combat. Je voulais faire plus et montrer plus, car je suis absent depuis un moment, j’ai eu deux combats annulés et une blessure. Je voulais juste montrer plus de qui je suis.

« J’ai regardé son dos, et il y avait beaucoup de sang sur son dos. Mec, c’était plutôt mauvais. Cela coulait dans ma gorge. Alors j’essaye de respirer, et pendant que je respire je suce du sang.

«Je suis mon critique le plus sévère, et Je veux juste faire de mon mieux à chaque fois«.

