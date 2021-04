Réserve d’or de valeur

Sean Culkin devient le premier joueur de la NFL à recevoir l’intégralité de son salaire en Bitcoin, Trevor Lawrence se joint également à

Chiefs tight end s’intéresse à la CTB depuis des années, qu’il pense être «l’avenir de la finance», et maintenant il a «une vraie peau dans le jeu». Pendant ce temps, l’ancien quart-arrière de Clemson a signé un accord d’approbation avec FTX et a reçu son premier paiement exclusivement en crypto sur son compte Blockfolio.

Le quart-arrière du football américain Trevor Lawrence rejoint le nombre restreint mais croissant d’athlètes payés en Bitcoin.

Ce dernier développement est le résultat de la signature par Lawrence d’un accord d’approbation avec l’échange de crypto-monnaie FTX.

«Nous essayons vraiment de faire beaucoup connaître notre nom», a déclaré Sam Bankman-Fried, PDG de FTX. Ce n’est pas la première fois que Sam essaie de prendre FTX et, par extension, le crypto mainstream.

Récemment, FTX a conclu l’accord de 135 millions de dollars avec le comté de Miami-Dade pour nommer le terrain de jeu de Miami Heat, FTX Arena, pour une période de 19 ans.

L’ancien quart-arrière de Clemson a reçu son premier paiement exclusivement en crypto, qui a été transféré directement sur son compte Blockfolio, une application de trading crypto acquise par FTX en août de l’année dernière pour 150 millions de dollars.

«Trevor était enthousiasmé par la crypto», a déclaré Bankman-Fried. «C’est ce qui nous a attirés vers lui.

Le bonus de signature que Lawrence a reçu en crypto, un mélange de Bitcoin, d’Ethereum et de Solana, vaut déjà plus que lors de son dépôt vendredi soir. Les futurs paiements qui lui seront versés seront effectués dans la combinaison de crypto et de dollars choisie par Lawrence.

«La crypto est dans l’esprit de beaucoup de gens», a déclaré Bankman-Fried à DealBook.

Rejoindre Lawrence est le joueur des Chiefs de Kansas City, Sean Culkin, qui prendra l’intégralité de son salaire de base pour 2021, 920 000 $ en BTC.

Je crois fermement que Bitcoin est l’avenir de la finance et je voulais prouver que j’ai une vraie peau dans le jeu – pas seulement en essayant de gagner rapidement de l’argent. Je convertirai l’intégralité de mon salaire NFL 2021 en #Bitcoin. – Sean Culkin (@ culkin22) 26 avril 2021

Avec cela, Culkin devient le premier joueur de la Ligue nationale de football à être entièrement payé en BTC. Russel Okung, qui a déclaré «payez-moi en bitcoin», ne reçoit que la moitié de son salaire en BTC.

Tout comme Okung, Culkin jalonnera des sats via Zap’s Strike.

Culkin, qui a découvert Bitcoin pour la première fois en 2016, a partagé son enthousiasme sur Twitter et a régulièrement partagé ses réflexions sur la crypto. Culkin a dit,

«Pour moi, il est logique d’être payé dans la forme de devise la plus dure, et c’est quelque chose qui résiste aux pressions inflationnistes qui, à mon avis, est très pertinent dans cet environnement économique actuel.»

