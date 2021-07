Sean Dyche a demandé aux joueurs de mettre en évidence les «mauvais œufs» au début du mandat de Burnley, se souvient Charlie Austin qui parle d’un travail brillant pour faire du club un pilier de la Premier League

Sean Dyche de Burnley est largement reconnu comme l’un des meilleurs managers de la Premier League.

Fonctionnant avec un budget relativement modeste par rapport à bon nombre de leurs rivaux, Dyche a fait des Clarets une équipe de haut vol.

Dyche a fait des merveilles absolues à Turf Moor

Alors, quelle est la clé du succès de Dyche ? Se débarrasser des mauvais œufs, selon l’un de ses anciens joueurs Charlie Austin.

Après avoir été nommé remplaçant d’Eddie Howe à Turf Moor en septembre 2012, il a rapidement rassemblé son équipe pour obtenir la vérité sur l’équipe.

“Il nous a tous réunis dans le groupe et voulait savoir s’il y avait des gars de la misère ou des sapeurs d’énergie comme il aimait le dire”, a expliqué Austin sur talkSPORT Breakfast.

« Sa plus grande chose était que la misère aime un meilleur ami. Donc, ce qu’il voulait, c’était découvrir qui étaient les soi-disant mauvais œufs dans le groupe.

« Vous n’aviez pas le droit de les nommer, vous deviez juste écrire le numéro. Vous auriez pu écrire n’importe quoi et après cela, c’était à lui et à son équipe d’entraîneurs de découvrir qui c’était.

Sur les soi-disant mauvais œufs, Austin a ajouté : « L’équipe qui joue, vous n’avez pas à vous en soucier. Vous devez vous soucier des gars qui ne jouent pas.

La paire reste en très bons termes

« Vous devez les garder motivés, les exciter et continuer à leur dire que votre chance va se présenter.

“Mais les gars qui ne jouaient pas [at Burnley] se rassemblaient et à la fin de la saison, il les a en quelque sorte déplacés sur le côté et c’était tout.

Interrogé par l’animateur de talkSPORT Alan Brazil sur le nombre de «mauvais œufs» qu’il a notés, Austin a répondu: «Je ne me souviens pas vraiment… peut-être quatre.

“C’était [Dyche’s] une manière et une technique différentes pour trouver qui étaient les mauvais œufs et sa façon de connaître l’équipe.

“Son chemin était c’est la direction dans laquelle je veux que le club de football aille, vous voyez l’excellent travail qu’il a fait depuis le moment où il est entré.

«Il n’a pas eu d’argent depuis le début et les a fait entrer en Premier League et maintenant vous ne voyez plus vraiment Burnley comme une équipe qui sera reléguée.

Austin s’est fait un nom à Burnley avant de partir pour QPR en août 2013

«Je ne pense tout simplement pas qu’il obtient suffisamment de crédit. Vous le regardez et à quel point il le fait, quand finalement il passe à autre chose et si cela ne fonctionne pas [for the club] alors vous penserez qu’il était très bon pour le club de football.

Ironiquement, Austin était à l’extérieur l’été suivant alors qu’il rejoignait les rivaux du championnat QPR pour 4 millions de livres sterling – bien que ce départ ait été pour des raisons tout à fait différentes.

Austin a plaisanté : « Quelqu’un a dû penser que j’étais un mauvais œuf… alors que j’étais hors de la prochaine fenêtre de transfert !

« Il me restait 18 mois sur mon contrat et pour être honnête, Burnley n’était pas dans la meilleure situation financière, alors j’ai déménagé à QPR pour mon premier passage.

“Et là j’étais avec Harry [Redknapp], qui était l’un des meilleurs managers avec qui j’ai travaillé.