Sean Dyche confirme que Burnley a déposé un rapport à la FA après l’altercation d’Ezgjan Alioski et Dwight McNeil lors de la défaite 4-0 contre Leeds

Sean Dyche a confirmé qu’un rapport avait été déposé auprès de la Football Association après une altercation impliquant Ezgjan Alioski et Dwight McNeil lors de la défaite 4-0 de Burnley contre Leeds.

McNeil a semblé se pencher sur Alioski, qui était au sol à l’époque, et dire quelque chose à l’as de Leeds, ce qui a déclenché une réaction.

L’arbitre Graham Scott a parlé à Alioski

Alioski a mis ses mains à ses oreilles tout en tirant la langue vers le joueur en seconde période samedi.

Il s’est ensuite approché de l’arbitre et a semblé lui dire: «Avez-vous entendu ce qu’il m’a dit?

L’arbitre Graham Scott a eu un mot avec Dyche et le patron de Leeds Marcelo Bielsa sur la ligne de touche à Turf Moor et a également interpellé le capitaine de Burnley Ben Mee et le skipper des Blancs Luke Ayling à propos de l’incident.

On ne sait pas ce qui a été dit entre les deux sur le terrain.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, le manager de Burnley, Dyche, a déclaré: «Un rapport est arrivé à l’arbitre et il sera transmis à la FA.

«Un de nos joueurs a fait le rapport et j’étais là pour être témoin du rapport, pas de l’incident.

“Le rapport a été fait avec l’arbitre et c’est là qu’il restera pour le moment.”

Alioski a inscrit une passe décisive dans la victoire à Burnley

Pendant ce temps, Bielsa a admis qu’il n’avait pas vu la réaction d’Alioski.

Il a dit: «Je n’ai pas vu qu’il y avait un incident entre les deux.

«S’il y avait un geste, je ne l’ai pas vu.

«J’ai vu qu’il y avait un différend, mais je ne pensais pas que c’était trop différent de ce qui se passe habituellement dans un match.

«Je préférerais que l’arbitre rende cela public. je m’excuse [for not fully answering the question]. »

Leeds a pris les devants juste avant la mi-temps grâce à Mateusz Klich, avant que des buts de Jack Harrison et un doublé de Rodrigo ne fassent un après-midi confortable pour l’équipe de Bielsa.