Sean Dyche “ devrait être discuté pour un plus gros travail ” avec Scott Parker “ pas prêt ” pour Tottenham, a déclaré talkSPORT, alors que Neville et Carragher reprennent le patron de Burnley en tant que candidat au manager de l’année

Le patron de Burnley, Sean Dyche, est prêt à franchir le pas pour un travail plus important en Premier League et devrait être en lice en tant que prochain entraîneur de Tottenham.

Alors que Scott Parker a été largement lié au poste des Spurs, sa deuxième relégation en trois saisons à la tête de Fulham prouve qu’il n’est pas prêt à faire le saut, selon Ally McCoist.

Dyche a fait un travail remarquable chez Turf Moor

Au lieu de cela, la légende des Rangers insiste sur le fait que Dyche devrait être considéré comme l’un des meilleurs postes de l’élite anglaise, Gary Neville et Jamie Carragher saluant également le chef des Clarets après une autre victoire impressionnante.

Burnley a obtenu son statut de Premier League pour une autre saison avec une victoire 2-0 à Fulham lundi soir – renvoyant les hommes de Parker au championnat dans le processus.

Les buts d’Ashley Westwood et de Chris Wood en première mi-temps ont assuré la victoire des visiteurs sur ce qui était le 350e match de Sean Dyche à la tête des Clarets.

Les experts de Sky Sports, Carragher et Neville, ont tous deux fait l’éloge du boss actuel le plus ancien de l’élite anglaise sur Monday Night Football – insistant sur le fait qu’il devrait être en lice pour le gong du manager de l’année.

Et tandis que certains donnent maintenant un pourboire à Parker pour le poste vacant à Tottenham, McCoist était déconcerté que Dyche ne soit pas également dans la conversation grâce à son travail “ exceptionnel ” chez Turf Moor.

«Les gens parlent de Scott Parker et je l’aime bien, je l’aime vraiment, mais le fait est qu’il a dirigé une équipe qui a été reléguée et c’est l’une des raisons pour lesquelles je ne suis pas sûr qu’il soit prêt pour les Spurs, »A déclaré l’ancien attaquant écossais McCoist lors du petit-déjeuner talkSPORT de mardi.

Dyche a fait en sorte que Burnley disputera une CINQUIÈME campagne consécutive en Premier League – malgré l’un des plus petits budgets de l’élite

«Mais nous devrions parler de Sean Dyche pour les grands clubs.

«J’adore Burnley, je les adore absolument. J’adore les regarder jouer, 4-4-2, deux garçons à l’arrière Mee et Tarkowski, ils ont un excellent gardien de but à Pope, les garçons au milieu du parc sont solides, McNeil a un peu de qualité. lui et les deux garçons à l’avant, c’est comme un retour en arrière, pour moi.

«Ils travaillent leurs chaussettes en équipe, ils connaissent leurs forces et ils utilisent leurs forces, c’est ce que fait Burnley.

«Je pense juste que le travail que Sean Dyche a fait à Burnley est absolument fantastique.

«Je ne sais pas si quitter Burnley pour le poste de Crystal Palace est un pas en avant. Clairement, Palace ne sont pas des Spurs ou Arsenal, ils ne sont pas le niveau suivant, bien qu’ils soient du côté de Londres.

. – Piscine

Chris Wood a demandé à Gary Neville de dire “ il est meilleur que je ne le pensais ” alors qu’il marquait son 12e but de la saison contre Fulham

«Mais nous n’arrêtons pas de dire: ‘Sean Dyche a-t-il fait tout ce qu’il pouvait à Burnley? C’est la question et il est le seul homme qui puisse répondre à cette question.

«Mais personne ne peut nier la qualité du travail qu’il a accompli là-bas au fil des ans. Il a été exceptionnel.

S’exprimant lundi soir sur le football, Carragher a déclaré: «Nous venons de parler de croire aux managers au sommet du classement en termes de conviction que votre manager peut vous faire participer à une finale de la Ligue des champions, une demi-finale ou concourir pour honneurs.

«Mais cette croyance serait également au bas de la table. Peu importe où se trouve Burnley, mais pensez à ce qu’il dépense.

«Vous parlez de manager de l’année, mais Sean Dyche devrait être dans la course année après année à cause de ce qu’ils dépensent.

Sky Sports

L’icône de Liverpool, Carragher, a un immense respect pour le patron de Burnley

«Vous regardez ce que Fulham et ce qu’ils dépensent sur le marché des transferts et d’autres équipes qui augmentent – ils dépensent tous beaucoup plus d’argent que Burnley.

«Mais Burnley est toujours là [surviving]. C’est un style de football complètement différent et c’est peut-être quelque chose qui place les gens au sommet de la table face à Sean Dyche.

«En fait, il a été rapporté que Scott Parker pourrait en fait passer à autre chose en Premier League.

«Mais une grande partie de cela ne sera pas tant les résultats, mais le style de football qu’il joue et la façon dont il pourrait être transféré à une équipe plus haut dans le classement.

«Je pense que c’est toujours un débat intéressant avec Sean Dyche et d’autres managers, mais année après année, il est aussi bon que n’importe qui.

Sky Sports

Neville pense que Burnley reviendrait au championnat si Dyche n’était plus leur manager

Burnley participera à la Premier League pour la sixième année consécutive la saison prochaine et Neville pense qu’il est essentiel que Burnley garde la main sur Dyche – ou risque de tomber dans le championnat.

Neville a déclaré: «C’est l’homme le plus important du club de football. S’ils ont perdu Sean Dyche alors… »

Cela a incité Carragher à dire: «Nous pensons que s’ils perdaient Sean Dyche, ils tomberaient…»

Neville a répondu en accord: “Je pense qu’ils le feraient, honnêtement.”

Il a ajouté: «En fin de compte, il est tellement intégré dans ce club, donc culturellement un nouvel homme essayant de changer cette philosophie et ces valeurs serait un cauchemar.

«Les joueurs sont, le recrutement est défini, tout ce qui se déroule dans tout le club est absolument fixe.

«Donc sortir de Sean Dyche, presque sevrer de lui est un problème pour Burnley. Ils doivent essayer de le garder.

«Si vous avez des aspirations et que je suis venu ici en tant que propriétaire [Salford City], pour en quelque sorte penser que je veux changer de style – vous pouvez parfois avoir un choc et une gifle autour du visage.

“Burnley n’est pas assez stupide pour faire ça, il est la personne la plus importante de ce club de football.”