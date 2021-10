Sean Dyche envisage des changements et Nuno Espirito Santo pourrait opter pour une solide formation des Spurs lors du choc de la Coupe Carabao avec Dele Alli absent

Tottenham Hotspur affrontera Burnley au quatrième tour de la Coupe Carabao à Turf Moor alors qu’ils cherchent à se remettre sur la bonne voie.

L’équipe de Nuno Espirito Santo a connu un début de saison mitigé, son dernier résultat étant une défaite 1-0 contre ses rivaux West Ham United.

Sean Dyche et Nuno s’affronteront à Turf Moor

Une course de coupe réussie serait un gros coup de pouce pour le nord de Londres, mais ils devront faire face à un test difficile.

Burnley souhaite également lancer sa propre campagne après un début difficile.

Sean Dyche voudra rendre les choses difficiles pour les Spurs et créer une surprise, mais les Clarets n’ont remporté qu’un de leurs 14 derniers matchs avec leurs adversaires de ce soir.

Mais la Carabao Cup, avec des changements inévitables, est-elle la compétition parfaite pour décrocher un résultat rare ?

Les joueurs de Tottenham semblaient abattus lors d’une démonstration abjecte contre West Ham Burnley contre Tottenham: comment écouter

Le match du quatrième tour de la Carabao Cup doit avoir lieu le mercredi 27 octobre à Turf Moor.

Le coup d’envoi est fixé à 19h45, heure du Royaume-Uni.

talkSPORT 2 aura une couverture en direct avec Jim Proudfoot et Micky Gray fournissant des commentaires.

Pour vous connecter à talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Kane et ses coéquipiers n’ont pas eu un seul tir en seconde période contre West Ham Burnley contre Tottenham: Nouvelles de l’équipe

Dyche cherchera à apporter des changements à son équipe de Burnley pour le match nul.

Dale Stephens, Matej Vydra et Charlie Taylor pourraient entrer en conflit alors que les Clarets cherchent à utiliser leur équipe dans un calendrier chargé.

Tottenham aura Matt Doherty de retour en lice pour le choc avec Burnley.

L’arrière latéral est hors de combat depuis qu’il a pris un coup sur le plan international, mais pourrait revenir pour l’affrontement à Turf Moor comme Nuno le considère lui-même.

La seule blessure est Ryan Sessegnon, une absence de longue durée, tandis que Dele Alli a été exclu de l’équipe, selon le Daily Mail.

Tottenham était pauvre contre Arsenal mais Alli n’a pas joué une minute de football de championnat depuis son retrait à la mi-temps Burnley contre Tottenham : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Burnley, Sean Dyche, a déclaré: «Gagner améliore l’humeur, cela améliore ce que vous faites, mais comme il n’y a aucune garantie de gagner, je pense que vous devez vous assurer qu’il existe une approche cohérente du travail.

« Je trouve important qu’avec tous les succès que nous avons eus au fil des ans, nous restions intacts en tant que groupe et ce que nous faisons sur le terrain d’entraînement.

« Il y a toujours un avantage et cela ne garantit pas les résultats, mais je pense que cela vous donne toujours un meilleur état d’esprit pour jouer au football et réaliser ce que vous voulez accomplir.

Dyche pourrait sonner les changements contre les Spurs

« L’ambiance est bonne. Nous avons eu un affichage positif à Southampton, quelques affichages positifs récemment. Essayer d’ajouter à la sensation positive est de gagner des matchs et cela se superpose à la mentalité et à ce que vous faites.

«Nous sommes tous conscients de l’importance du programme de la ligue et de son importance pour le club, mais c’est toujours agréable de bien faire dans ces tournois si vous le pouvez et jusqu’à présent, nous avons passé les deux premiers tours.

« Ce n’est pas une tâche facile contre Tottenham, c’est un groupe de footballeurs de très haut niveau, mais nous aimons penser que le nôtre grandit.

« Nous nous améliorons, nous redevenons plus forts et je pense que la mentalité est bonne. Donc, nous prenons certainement le jeu sans aucun doute. »

Pendant ce temps, le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a déclaré: « Nous avons des joueurs dont nous avons besoin, des joueurs qui travaillent dur, peut-être avec l’espoir qu’ils auront plus de minutes, l’espoir qu’ils méritent plus de minutes, mais c’est à nous de tout gérer ces situations individuellement, tout en cherchant quels sont les meilleurs partenariats pour ce que nous voulons être en tant qu’équipe.