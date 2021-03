Sean Dyche a rappelé une histoire hilarante sur talkSPORT sur la façon dont il a prononcé une conférence d’équipe à l’arrière d’un taxi aux côtés de Danny Dyer et Serge Pizzorno de Kasabian.

Oui… c’est aussi bizarre que cela puisse paraître.

Sean Dyche a rejoint talkSPORT Breakfast lundi

Le manager de Burnley a rejoint talkSPORT Breakfast lundi matin et il s’est vu poser une question par l’acteur de Football Factory et d’Eastenders.

«Bonjour Sean, Danny Dyer ici,» dit-il. «Une fois, nous avons fait un voyage aléatoire à l’arrière d’un taxi. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai demandé de faire? Parce que je ne peux pas, parce que j’étais fou de moi! Toodle pip! »

Dyche a révélé que l’histoire était tout à fait vraie et a expliqué ce qui se passait.

Danny Dyer a envoyé une question sur l’incident hilarant

«C’est une histoire vraie, c’était un taxi statique, je dois dire», a déclaré Dyche.

«Lors du mariage d’un ami commun, ils avaient un taxi statique. Vous êtes allé dans le dos et avez fait une vidéo pour les mariés.

«Danny et le type qui était le mariage, ils m’ont demandé de faire une conférence d’équipe. J’ai donc fait une conversation en équipe à l’arrière d’un taxi dans le jardin de quelqu’un sur un écran vidéo.

«Je crois que les mariés ont toujours la vidéo et en rigolent.

«Et oui, il était fou, sans l’ombre d’un doute!

Mais il semble qu’il y ait eu un autre invité spécial dans ce clip, qui sera familier aux fans de football et de musique …

L’animatrice du petit-déjeuner, Laura Woods, a demandé: « Serge de Kasabian n’était-il pas également à l’arrière de ce taxi? »

Dyche a qualifié l’incident comme l’un des moments les plus bizarres de sa vie

Dyche a répondu: « Il l’était certainement. »

En plus d’être le guitariste principal du groupe de rock Kasabian, Serge Pizzorno est également un grand fan de Leicester City. Le groupe a même joué à l’événement de célébration du titre de Premier League du club dans la ville, et Pizzorno a été une caractéristique régulière des matchs de Soccer Aid et est célèbre pour avoir marqué une incroyable volée sur Soccer AM.

Tout simplement le meilleur but jamais marqué dans le parking Soccer AM! Serge de Kasabian 😎😎 Et il est sur le canapé Soccer AM ce samedi! 10h ⏰ pic.twitter.com/92j84QOVNM – Soccer AM (@SoccerAM) 23 mars 2017

«C’est un événement aléatoire dans ma vie», a ajouté Dyche à propos de son entretien avec l’équipe de taxi.

«Vous connaissez ce sentiment lorsque vous vous réveillez le lendemain matin et que vous vous dites ‘est-ce que cela s’est réellement produit? Était-ce un événement réel dans ma vie?

«Croyez-moi, je n’étais pas sûr que cela se soit réellement produit, assis à l’arrière d’un taxi avec Serge et Danny Dyer en train de parler en équipe sur un écran vidéo.

«C’était donc un moment aléatoire de ma vie.»