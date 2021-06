Sean Hannity attaque Maggie Haberman, la traite de “Trump Stalker” ⋆ 10z viral

Fox News’ Sean Hannity s’en est pris au correspondant du New York Times Maggie Haberman lundi soir et je l’ai appelée «Donald Trump harceleur.”

Hannity a commencé lundi soir en s’attaquant à la couverture médiatique du président Joe Biden avant de claquer spécifiquement Haberman, citant un article de FoxNews.com disant qu’elle est “à peine couverte” Biden mais couvre beaucoup l’ancien président. Rédacteur en chef du New York Times Doyen Baquet a défendu Haberman sur cet article de Fox.

Hannity l’a appelée « Stalker Maggie » et a demandé pourquoi le journal n’avait pas rendu son prix Pulitzer « pour sa couverture de collusion avec la Russie, qui s’est bien sûr avérée complètement et totalement fausse ».

« Maggie, je vais demander à nouveau, quand allez-vous admettre vos erreurs, corriger le dossier, rendre votre faux Pulitzer et admettre qui vous êtes : vous êtes maintenant devenu un harceleur à temps plein de Donald Trump. Vous ne couvrez pas Joe Biden comme vous avez couvert Donald Trump. Tu n’en es pas capable, dit-il. “Elle traque Trump, donne un laissez-passer à Biden.”

L’animateur de Fox a déclaré que le Times était devenu “le bureau de presse pour tout ce qui concerne le socialisme du New Green Deal”.

Certains journalistes sont venus à la défense de Haberman après le segment, et Hannity est repartie sur Twitter, cette fois au chroniqueur du New York Times. Ben Smith:

Non Ben, faux comme d’habitude, personne ne fait mon show à part moi. La vérité, c’est que vous, Maggie, et votre journal avez traqué Trump et le faites toujours. Vous avez rapporté des mensonges et des théories du complot sur Trump et la Russie. Vous avez un faux Pulitzer. Maintenant, vous donnez un laissez-passer à Biden, cognitivement faible… https://t.co/I6mJ5hZsyi

– Sean Hannity (@seanhannity) 22 juin 2021