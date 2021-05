Sean Hannity dit qu’il a aidé à sauver Joy Reid de se faire virer ⋆ .

Sean Hannity a révélé lundi soir que son soutien vocal de Joy Reid à une époque où sa position à MSNBC semblait sérieusement menacée, l’a aidée à conserver son emploi et que l’hôte de MSNBC lui a envoyé une lettre de gratitude en réponse.

La partie étonnante des nouvelles du support de nouvelles intercâbles est survenue alors qu’Hannity interviewait l’ancien sénateur Rick Santorum, qui pendant de nombreuses années a fourni une voix conservatrice sur CNN, mais a récemment été évincé de ce rôle après des commentaires sur les Amérindiens et leur rôle dans la culture américaine, que beaucoup ont trouvé offensants, ou du moins ont empêché de nombreux présentateurs de CNN de vouloir le réserver comme un invité sur leurs spectacles.

«Je ne crois pas aux boycotts, sénateur», a noté Hannity. «Je n’en ai jamais soutenu. Je ne le ferai jamais. Je ne veux pas Bill Maher mis à la porte. Je – en fait, je l’ai défendu et je ne voulais pas qu’il soit renvoyé d’ABC à l’époque.

Puis il a basculé vers une époque il y a quelques années, où l’animateur du week-end à MSNBC était dans l’eau chaude après que ses précédents articles de blog aient été révélés, révélant ce que beaucoup pensaient être un langage laid et homophobe. L’avenir de Reid à MSNBC était sérieusement remis en question, mais Hannity est sortie publiquement pour la défendre.

«Je suis reconnaissant pour ce microphone et la plate-forme que me donne chaque jour mon public», a déclaré Hannity en juin 2018. «Je crois en la liberté d’expression pour tous les Américains. Je suis également partisan des secondes chances. Et en tant que personne qui croit au pardon, je dois dire que nous avons échoué.

C’était il y a trois ans, et ce n’est que maintenant qu’Hannity parle de son rôle. «Lorsque Joy Reid a eu des ennuis, j’ai été appelé par un cadre de NBC qui m’a dit que« vos commentaires publics ont joué un grand rôle dans notre capacité à la garder », c’est-à-dire son travail», a poursuivi Hannity. «Elle m’a écrit une belle note.»

Hannity a réitéré ce qu’il avait dit dans le passé en disant que «les gens peuvent faire des erreurs et passer à autre chose», avant de revenir à un air familier de déplorer ce qu’il considère comme une culture d’annulation. «Plus maintenant, maintenant c’est vieux si vous dites quelque chose, vous ne pouvez même pas réviser et prolonger vos remarques, vous excuser, expliquer plus en détail ce que vous vouliez dire, personne ne veut l’entendre. Et j’en ai marre, pour être honnête.

Il y a sûrement des téléspectateurs MSNBC et des fans de Joy Reid qui seront très sceptiques à l’égard des commentaires d’Hannity, mais ceux qui travaillent dans les nouvelles du câble savent que Hannity entretient une relation impeccable en tant que l’un des meilleurs patrons du secteur, sinon les meilleurs, et il a étendu la prise en charge des animateurs de nouvelles par câble sur d’autres réseaux dans le passé.

