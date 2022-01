Sean Hannity donne une non-réponse à la lettre du comité du 6 janvier

Sean Hannity « répondu » mardi soir à une lettre qu’il a reçue du comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’émeute du 6 janvier au Capitole sans, eh bien, réellement répondre.

Le comité sollicite la coopération volontaire de l’hôte de Fox News avec son enquête. Dans sa lettre à Hannity, qui a été rendue publique plus tôt dans la journée, le comité a inclus un certain nombre de textes qu’il a envoyés au chef de cabinet de Trump. Marc des prés avant, pendant et après l’émeute.

« Notre nation ne peut pas laisser quelque chose comme le 6 janvier se reproduire », lit-on dans la lettre. « Ainsi, nous vous écrivons aujourd’hui pour solliciter votre coopération volontaire sur une gamme spécifique et étroite de questions factuelles. »

Au début de son émission, Hannity a dit aux téléspectateurs de rester à l’écoute pour un message aux « créatures lâches des marais » à Washington, DC et aux médias. Compte tenu des nouvelles du jour, il semblait qu’il répondrait directement à la lettre – ou du moins aux nouvelles qui l’entouraient – ​​plus tard dans l’émission.

Cependant, dans le segment final, Hannity s’est adressé à l’éléphant dans la pièce en ne s’adressant pas à lui.

« J’ai un message important pour vous tous, créatures des marais élues à Washington, DC, vos complices consentants, vos attachés de presse dans la foule des médias », a-t-il commencé. « C’est franchement répugnant, tout simplement répugnant que vous tous, flagorneurs, vous restez les bras croisés, vous ne dites rien, vous ne faites rien, comme Joe Biden gère complètement mal Covid-19. »

Hannity a ensuite critiqué la réponse de Biden à la pandémie et les « facilitateurs d’échec » qui le couvriraient prétendument. Il n’a ni mentionné ni fait allusion à la lettre du comité du 6 janvier.

Jay Sekulow, un avocat de Hannity, a déclaré plus tôt dans la journée qu’il examinait la lettre et « répondrait comme il convient ».

