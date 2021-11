Sean Hannity pense que le Dr Oz ferait un bon sénateur parce qu’il a poussé l’hydroxychloroquine

Pendant la majeure partie de sa carrière en tant qu’animateur de talk-show, Mehmet Oz est resté largement apolitique. Mais il a certainement pris un tour plus conservateur une fois que COVID-19 a commencé à ravager le pays.

Oz est souvent apparu sur Fox News. À un moment donné, il a été largement moqué pour avoir dit que cela pourrait être un compromis acceptable d’ouvrir des écoles et de perdre 2 à 3 % des enfants de la nation. Le médecin de la télévision a également poussé agressivement l’hydroxychloroquine.

Et maintenant, Oz cherche peut-être à briguer un siège au Sénat de Pennsylvanie. Selon Sean Hannity, la façon dont il a géré le COVID fait de lui un bon candidat.

Au cours de son émission de radio de lundi, l’animateur de Fox News a déclaré: « Eh bien, je ne dis pas – eh bien, non, il a – rappelez-vous qu’il était – il était là en disant: » Vous – vous combattez COVID avec l’armée que vous avez, pas le armée que vous aimeriez avoir.

Hannity continua :

« Vous savez, et il l’était, et il resterait debout. Je lui ai parlé à 2h ou 3h du matin au milieu de cette – cette émission d’Adam Schiff, les pires moments. Il était debout toute la nuit, j’étais debout toute la nuit. Et il attendrait que l’Europe s’ouvre pour obtenir des preuves anecdotiques. « Qu’est-ce que tu utilises qui fonctionne ? » Voir également

Et il a dit : « D’accord, nous voyons des résultats positifs. Risque zéro si vous utilisez HCQ, hydroxychloroquine. D’accord, c’est tout ce que nous avons maintenant.

Regardez un extrait du segment ci-dessous, gracieuseté de Media Matters :

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté dans psfk.com, foxsports.com et Pet Lifestyles Magazine. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

