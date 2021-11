Sean Hannity rend hommage aux 13 militaires américains décédés en Afghanistan lors des Patriot Awards de Fox Nation

Lors de la cérémonie des Patriot Awards de Fox Nation, l’animateur de Fox News, Sean Hannity, a partagé son propre point de vue sur ce que le patriotisme signifie pour lui.

Hannity est monté sur scène et a immédiatement remercié le public.

« Nous tous qui passons à la radio et à la télévision tous les jours, vous le rendez possible », a-t-il déclaré.

Hannity s’est également moqué de plusieurs politiciens, dont les anciens présidents Bill Clinton et Donald Trump, et son collègue de Fox News, Mark Levin.

« Mark Levin : ‘Je le dirai, personne d’autre ne le dira, je le dirai. J’ai fini.' », a plaisanté Hannity.

Hannity a également pris quelques instants pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie au cours de l’année écoulée, notamment l’animateur de radio Rush Limbaugh et les 13 militaires américains qui ont perdu la vie dans l’attaque de l’aéroport de Kaboul en Afghanistan.

« Veuillez vous joindre à moi pour un moment pour honorer ces âmes et vous souvenir de leur sacrifice. » Hannity a déclaré avant qu’un diaporama soit diffusé sur les soldats.

Hannity a conclu ses remarques en remerciant le reste de la famille Fox Nation.

« Je veux que vous sachiez que cette famille Fox Nation, nous vous aimons, nous prions pour vous. » dit Hannity. « Fox Nation, je t’aime, que Dieu te bénisse. »

Cette année a marqué 25 ans que Hannity a travaillé comme présentatrice pour Fox News.

Les Patriot Awards sont animés par le co-animateur de « Fox & Friends Weekend » et vétéran de l’Irak et de l’Afghanistan, Pete Hegseth, la soirée a présenté et récompensé les meilleurs patriotes américains, notamment des vétérans militaires, des premiers intervenants et d’autres héros inspirants du quotidien.

L’événement sera rediffusé sur FOX News Channel le dimanche 21 novembre à 22 h HE.

