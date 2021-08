Sean Killian de Vio Lence, qui a été hospitalisé avec Covid 19, défend sa décision de ne pas se faire vacciner : « C’est une question de liberté »

Chanteur Sean Killian des thrash metalers de la région de la baie de San Francisco LA VIOLENCE, qui a été hospitalisé avec COVID-19 plus tôt dans le mois, a défendu sa décision de ne pas prendre le vaccin contre le coronavirus, affirmant que “c’est une question de liberté” pour lui.

Le musicien de 57 ans, qui a lutté contre une cirrhose du foie de stade quatre il y a cinq ans, a révélé son diagnostic de COVID-19 dans une publication sur les réseaux sociaux le 22 août. Il a écrit à l’époque: “Je suis entré à l’hôpital pour être traité pour Covid. J’ai contracté le virus d’un ami qui ne savait pas qu’il le portait. Je me sens beaucoup mieux mais ma capacité pulmonaire en ce moment est diminuée. Mon absorption d’oxygène est bonne et tous mes autres symptômes ont disparu. Je vais avoir une période de récupération Cela prendra un certain temps.” Ce même jour, Killian foudroyé Harald Oimoen comme un « lâche » après l’ancien DRI le bassiste a déclaré qu’il n’avait “aucune sympathie” pour les adultes qui refusent la vaccination contre le COVID-19 et tombent malades.

Le 26 août, Killian est revenu sur les réseaux sociaux pour partager une mise à jour vidéo sur sa santé, révélant qu’il était sorti de l’hôpital après avoir passé plusieurs jours à recevoir un traitement médical. Il a également nié s’être opposé à la vaccination, affirmant (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai été vacciné plus que quiconque que vous connaissez probablement qui n’a pas vécu la même merde que j’ai vécue. Parce que j’ai vécu beaucoup de merde. Avant mon [liver transplant] chirurgie – Jésus-Christ – je ne pouvais pas compter les vaccins que j’ai dû prendre. Et il y avait des délais, comme si tu ne le prenais pas maintenant, tu ne te ferais pas opérer. Alors… je ne suis pas contre les gens [the vaccine].

“Vous voulez vous faire vacciner ? Faites-vous vacciner”, a-t-il poursuivi. “Je te soutiens à cent pour cent. C’est ton choix – c’est ton choix. Et ce n’est même pas une question de vaccin pour moi; c’est une question de liberté. Je suis un homme libre. Je suis interne. Ma liberté vient de l’intérieur, pas de personne d’autre. Personne ne détermine ma liberté. Alors, ne marchez pas sur ma liberté, c’est tout. Et ne marchez pas sur celle des autres. [freedom].

“J’ai entendu des commentaires à propos de ‘Oh, si vous ne prenez pas le vaccin, vous méritez ce que vous obtenez.’ Eh bien, devinez quoi. Les personnes obèses méritent-elles d’avoir une maladie cardiaque ? Devraient-elles être laissées de côté ? Les fumeurs ne devraient-ils pas être traités pour un cancer du poumon parce qu’ils ont fait ces choix pour le faire ? Les personnes obèses ont une maladie cardiaque, le diabète, toutes ces choses. Maintenant , sous la même analogie de “Si vous ne prenez pas le vaccin, vous devriez souffrir”, eh bien, alors ces gens, vous devriez l’appliquer à eux aussi. Parce qu’ils devraient souffrir. Mais je ne le crois pas. Je Je crois que les gens devraient être libres de faire ce qu’ils veulent. Si tu veux aller dans un putain de McDonalds et manger 20 cheeseburgers et te réveiller le matin et manger 20 petits-déjeuners, putain de merde de McNugget – peu importe ce qu’ils servent là-bas, parce que je ne ‘ t mange cette merde – vas-y. C’est ton affaire. Mon affaire n’est pas l’affaire de quelqu’un d’autre. Comme je l’ai dit, ma liberté est interne. Je décide – personne d’autre.

“Je ne suis pas anti-vaxx”, Killian ajoutée. “Je prends juste mes propres décisions. Et la liberté est la décision numéro un pour moi – faire mes propres choix. Et j’espère que vous ferez tous de même.”

Seanla révélation publique qu’il était infecté par le virus est survenue le jour où l’ancien DIFFICULTÉ chanteur Eric Wagner – qui n’était pas non plus vacciné – est décédé après une bataille contre la pneumonie COVID.

Les personnes non vaccinées sont plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir du COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées.

Les experts en maladies infectieuses ont déclaré que les épidémies à grande échelle parmi les personnes non vaccinées sont alimentées par la variante delta hautement contagieuse.

Killian a subi une transplantation hépatique réussie en mars 2018. L’année précédente, Killian a reçu un diagnostic de cirrhose du foie de stade quatre, causée en partie par une maladie génétique appelée hémochromatose.



