Sean Kingston aurait agressé et tiré son arme sur le réalisateur d’un clip

Sean Kingston aurait frappé et tiré une arme à feu sur un réalisateur de vidéoclip qui restait chez lui … et on nous dit que des flics sont maintenant impliqués.

Le réalisateur du clip, qui travaille sous le pseudo GXDLIKE, a déclaré à TMZ … qu’il travaillait et vivait dans la maison de Sean à Los Angeles depuis environ 3 mois lorsque Sean l’aurait agressé.

Le gars affirme que Sean l’a convoqué du rez-de-chaussée de la maison vers 2 heures du matin le 5 novembre et voulait qu’il filme quelque chose pour le chanteur, mais il dit que son téléphone était mort.

Le réalisateur du clip allègue que Sean a été frustré et lui a donné un coup de poing au visage, puis l’a traîné dans le couloir et a sorti une arme à feu … lui disant de faire ses bagages et de sortir. Des sources policières confirment que GXDLIKE a déposé un rapport de police auprès du LAPD pour l’incident.

Le réalisateur affirme que l’attaque présumée l’a laissé avec des coupures au visage, mais aucune blessure grave.

Nous avons tendu la main au camp de Sean … jusqu’à présent, aucun mot en retour.