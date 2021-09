Sean Manaea a réussi à égaliser l’offensive des White Sox

in

Sept incontestés et une course n’ont pas suffi à mater le Athlétisme d’Oakland, qui a fini par battre 3-1 Sox blancs au match cet après-midi au Oakland Coliseum.

Il reste 22 matchs avant la fin de la saison régulière 2021 de Grandes ligues. Les Sox blancs (80-60) pratiquement classés, et le Athlétisme d’Oakland (76-64) conservent encore quelques possibilités mathématiques.

C’est ainsi que la rencontre s’est déroulée avec deux ambitions différentes, les White Sox de prétendre être en séries éliminatoires en prenant soin de leurs athlètes, et ceux de la baie de jouer leurs dernières cartes.

Après avoir le Sox blancs Pour plusieurs des titulaires réguliers blessés, le dernier match de la série a amené le droitier Reynaldo López dans la surface, qui s’est bien comporté. Aujourd’hui n’a pas fait exception, mais il n’a pas pu sortir de la grande porte en allouant trois points mérités en cinq manches complètes, avec six coups sûrs, trois buts sur balles et deux retraits au bâton, avec 90 lancers.

À la fin de la deuxième manche, Tony Kemp a frappé une balle dans le champ gauche, où le garçon d’anniversaire Billy Hamilton patrouillait, pour son troisième triple de la saison et en poussant dans le premier du match.

pic.twitter.com/2ScnM4JIPQ – Oakland A's (@Athletics) 9 septembre 2021

L’égalité n’a pas tardé à venir du « Roi » des poussées, l’actuel MVP, le joueur vedette du Sox blancs. José Abreu a fait un simple au champ central pour conduire à Cesar Hernández qui avait atteint la deuxième place sur un double (18) au champ gauche.

Le roi des RBI’s !

#LosWhiteSox pic.twitter.com/R7GnVCN8AL – Les White Sox (@loswhitesox) 9 septembre 2021

L’étreinte n’a pas duré longtemps lorsque Reynaldo López lui-même a fait une erreur en tournant et Starling Marte a marqué depuis l’antichambre avec l’avantage.

Dans la même manche, Matt Olson a marqué un point produit sur la mouche du sacrifice de Matt Chapman.

Les Sox blancs Ils n’ont pas pu déchiffrer les lancers de Sean Manaea qui n’a accordé le triplé du garçon anniversaire Billy Hamilton qu’en septième manche, après le point marqué par la combinaison Cesar – Abreu.

Sean a quitté le match à la fin de la septième manche pour une sortie de qualité avec 101 lancers, en retirant neuf sur des prises, permettant un point avec cinq coups sûrs et un ticket gratuit, pour savourer sa neuvième victoire et abaisser sa MPM à 3,79.

Sean Manaeachondria : Centrale électrique du monticule 7 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 9 K pic.twitter.com/uzmi8H5xHv – Oakland A's (@Athletics) 10 septembre 2021

Le tableau de bord n’a subi aucune autre modification et Oakland ils ont réussi à remporter la série à domicile 2-1, et accessoirement égaliser les actions particulières à trois victoires par côté.

tout le monde dit bon jeu en ce moment pic.twitter.com/rMUkVlpDrp – Oakland A's (@Athletics) 9 septembre 2021

Il reste 22 matchs à jouer et l’histoire des deux équipes semble différente. Il ne reste plus qu’à préciser la classification des Sox blancs et attendez parce que la chance de Oakland monnaie.

