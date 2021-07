Sean McInerney de ‘Jackass’ est mordu par un requin

. Des touristes s’approchent d’un grand requin blanc alors qu’il passe devant la cage le 18 octobre 2009 à Gansbaai, en Afrique du Sud.

Sean McInerney, acteur de la série télévisée transmise par MTV appelée ‘Jackass’, en participation à la promotion de’ Jackass 4 ′ et pendant la Shark Week of Discovery dans une émission spéciale pour la “Week of the Shark”, qui sera transmise de le 12 Le 18 juillet, il a failli être démembré par un requin qui l’a attaqué alors que l’exploit intrépide qu’il voulait réaliser sur sa planche de surf ne s’est pas bien passé.

Les stars de cette célèbre émission des années 90, en pleine promotion de sa quatrième saison, ont voulu reproduire l’une des scènes de “Happy Days” dans laquelle Fonzie (Henry Winkler) faisait une cascade de ski nautique, mais Sean McInerney, surnommé “Coquelicots” , chargé de faire les acrobaties, ça ne s’est pas bien passé.

L’acteur dont on se souvient qui a gagné son surnom pour avoir déféqué à un confluent de rues très fréquentées à l’âge de 13 ans voulait faire de même, mais la scène s’est avérée très cahoteuse. Après avoir voulu sauter par-dessus au moins 10 requins, il a perdu l’équilibre et est tombé juste sur eux, et immédiatement la réaction naturelle des animaux a été d’attaquer leur proie.

Le moment de panique a été enregistré dans une vidéo que Discovery lui-même a publiée sur sa chaîne YouTube, et qui montre comment l’acteur demande de l’aide à l’équipe pour le sauver, mais malheureusement les animaux ont réagi plus rapidement et l’un d’eux l’a attaqué en le mordant et le plongeant dans l’eau avec de fortes secousses. L’image de l’aileron du requin se déplaçant et s’agitant dans l’eau est impressionnante.

L’équipe des compagnons de “Coquelicots”, sans réfléchir, saute à l’eau et effectue leur sauvetage, le retirant vers le bateau avec une plaie saignante à l’une de ses mains, qui avait besoin d’un garrot évitant une hémorragie pouvant éventuellement conduire à la mort .

“Je savais qu’il y avait une possibilité que je sois mordu par un requin, mais je ne pensais pas que cela arriverait”, a-t-il déclaré.

« Il était 18h30, il commençait à faire noir, il faisait nuageux… et je voulais juste terminer le tournage. J’ai sauté, je suis tombé, j’ai regardé en bas et j’ai vu les requins… juste au moment où l’un d’eux m’a mordu à la main », a expliqué Poopies lui-même. Après la grande frayeur, ses confrères d’enregistrement, dont Chris Pontius, assurent que c’est “un rappel qu’on va très loin. Soit tout s’arrange, soit cela arrive. Espérons que tout va toujours bien, mais pas cette fois », a déclaré le membre de Jackass, dans des déclarations citées par ABC.

De son côté, Steve O, assez effrayé par l’attaque, a lancé l’expression que « c’est un rappel que oui, on pousse assez fort. Je serais mort sans la rapidité avec laquelle toute l’équipe a agi », a reconnu son partenaire.

Heureusement, Sean n’a reçu qu’une seule morsure à la main gauche qui a été recousue par le personnel médical qui l’a assisté, après que plusieurs tendons et artères aient été reconstruits. C’est ainsi qu’il est resté et comment il l’a enseigné sur le podcast Tony Hawk et Jason Ellis :

«Maintenant, il se remet du choc et célèbre que sa main, ni aucune autre partie de son corps, a été démembrée. Et comme il est caractéristique de son être, l’acteur a pris cet événement avec beaucoup d’humour en disant “Je veux un bonus !”, plaisantant sur la dangerosité du coup qu’il voulait faire. En plus de déclarer qu’il pensait vraiment que rien de mal ne pouvait lui arriver pendant la scène d’enregistrement. “J’étais dans son salon et c’était l’heure du dîner”, a-t-il conclu.

“Jackass 4: Le Film”

Rappelons que le 22 octobre sortira en salles “Jackass 4”, la nouvelle aventure cinématographique et peut-être la dernière réalisée par les membres de cette série intrépide et folle qui est née à la télévision en 2000 jusqu’à son insurmontable trilogie de longs métrages sur le pouvoir de l’amitié et la faible appréciation de l’intégrité physique : Jackass : The Movie (2002), Jackass 2 :

Encore plus (2006) et Jackass 3D (2010).

Dans ce film on ne verra pas seulement Johnny Knoxville et Steve-O, mais une grande partie des acteurs originaux, à l’exception de Bam Marguera, qui a été éliminé de la série. Le film mettra également en vedette Steve-O et Chris Pontius, d’autres membres de “Jackass” qui ont également tourné des cascades avec les requins, mais ont eu plus de chance que Sean.

Le chapitre complet disponible sur Discovery, qui pourrait faire partie du film, montrera les acteurs interagissant avec ces poissons dangereux, mettant leur nez à l’épreuve.

Une série dangereuse qui met la vie en danger

Selon La Guia, cette série télévisée cataloguée comme une comédie, est née par Jhonny Knoxville en 1998, lorsque Knoxville lui-même a testé des dispositifs d’autodéfense tels que le taser et un tir d’un pistolet de 9 mm contre son corps, tout en portant un gilet pare-balles, tout cela dans le but d’attirer l’attention du public lors de son enregistrement.

Des scènes audacieuses et risquées comme celles-ci ont attiré un public qui aimait voir des situations mettant sa vie en danger, un format qui a été durement critiqué pour avoir influencé négativement le public. Cependant, le programme n’a pas été interdit, il a été catapulté comme une série avec beaucoup de “notation”.

L’histoire des émissions de télévision a changé et les programmes enregistrés avec un petit budget et étaient naturellement le plaisir et le divertissement du jeune public. Mais un programme à risque n’était pas sans se tromper, et l’un des cas les plus extrêmes qui a changé le cours de cette évolution, mort de l’un de ses principaux membres lors d’une des nombreuses cascades folles.

Le 20 juin 2011, Ryan Dunn a écrasé sa voiture dans un arbre en état d’ébriété pendant le tournage de l’émission, avec lui le caméraman Zachary Hartwell est décédé. Ce qui a provoqué une grande dépression dépressive pour son meilleur ami, également vedette de l’émission, Bam Margera, qui entre larmes et cris a donné sa dernière interview pour cette émission sur les lieux de l’accident. fin et chaque membre de l’équipe a suivi son propre chemin.

Maintenant, les conséquences de tout ce que faisaient ses acteurs intrépides étaient à jamais marquées chez certains d’entre eux. C’est le cas de Jhonny Knoxville, connu comme le leader du groupe, qui doit actuellement uriner par cathéter car avec une teinte dramatique, après avoir effectué un tour qui l’a laissé très gravement blessé, il a fini par se casser littéralement un membre.

De même Steve-O, considéré comme le plus fou du groupe, qui a réalisé les défis les plus insolites et les plus dangereux, et qui après plusieurs tentatives de suicide, ses amis du programme ont décidé de l’admettre dans un hôpital psychiatrique, dans lequel il a été réhabilité et qui maintient actuellement sa renommée grâce aux médias sociaux.

