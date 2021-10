Sean McVay a-t-il changé le football ?

Kevin est rejoint par Jourdan Rodrigue de l’Athletic pour discuter de l’ascension de Sean McVay dans la NFL, de l’échange Matthew Stafford-Jared Goff et de l’approche des Rams pour la constitution de la liste. Ensuite, il discute avec Jason Fitzgerald d’Over the Cap de la négociation de contrats d’albatros et d’équipes allant « all in ».

Hôte : Kevin Clark

Invités : Jourdan Rodrigue et Jason Fitzgerald

Producteur associé : Stefan Anderson

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS