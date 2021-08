Sean Michael Murray, star du “NCIS”, achète une maison pour 4,85 millions de dollars

Quelques mois seulement après avoir montré la maison qu’il a passé une décennie à rénover, l’acteur du NCIS, Sean Murray, aurait trouvé une autre maison. Murray, qui incarne l’agent spécial Timothy McGee dans la longue procédure de CBS, a récemment acheté une maison de 4,85 millions de dollars à Tarzana, Los Angeles, rapporte The Dirt. La nouvelle maison est beaucoup plus grande que celle dans laquelle lui et sa femme Carrie vivaient auparavant.

La nouvelle maison se trouve sur un terrain de 0,39 acre et couvre 6 469 pieds carrés. Il dispose de six chambres et six salles de bains et demie. Il a été construit en 2019 à partir de zéro et ne suit pas un style architectural spécifique. Il a des portes de 12 pieds de haut à l’entrée, ainsi qu’une cheminée basse comme pièce maîtresse de la grande salle. Il y a aussi de longs murs de verre qui donnent sur le jardin et des appareils électroménagers haut de gamme dans la cuisine. Il y a aussi un théâtre privé, deux espaces de travail intégrés et un plafond vanté pour la chambre principale.

La nouvelle que Murray a acheté une nouvelle maison intervient juste après que Murray, 43 ans, et Carrie, 46 ans, aient emmené PEOPLE visiter leur maison d’Encino, en Californie, en mars. Ils ont passé une décennie à rénover la maison, qu’ils ont achetée lorsque Carrie était enceinte de leur fils River, 10 ans. Les deux sont également parents de leur fille Caitlyn, 13 ans.

Murray a passé tellement de temps à concevoir personnellement les rénovations parce qu’il voulait que la maison se sente comme l’espace personnel spécial qu’il n’avait pas quand il a grandi. L’acteur né dans le Maryland a voyagé à travers le monde en tant que fils d’un capitaine de la marine. “Je me souviens de ma mère et moi en train de plaisanter, ‘Est-ce que ça va être une nuance claire de vert militaire ou une nuance foncée de vert militaire ?'”, a-t-il déclaré à PEOPLE, ajoutant que sa famille ne pouvait pas personnaliser sa maison quand il grandissait .

“Il y a certainement quelque chose à propos de l’enracinement, parce que je n’avais pas ça quand j’étais enfant, à bien des égards. Nous avons déménagé tous les deux, trois ans”, a déclaré Murray en mars. « Donc, il y a une partie de moi qui se dit : « Vous avez votre place, votre espace, votre maison avec votre famille. Faites-en la vôtre. » » La maison Encino a six chambres et couvre 4 200 pieds carrés. Murray a acheté la maison pour 1,9 million de dollars.

En 2018, Murray a acheté un micro-complexe de deux résidences dans le village d’Atwater à Los Angeles pour 1,35 million de dollars, a rapporté Variety à l’époque. Cette propriété dispose de deux bungalows distincts des années 1920 qui ont été rénovés avant que Murray ne les achète. Le premier chalet couvre 1 000 pieds carrés et comprend deux chambres et deux salles de bain de luxe. Le deuxième bungalow mesure 500 pieds carrés et comprend sa propre chambre et sa salle de bain.

Murray a joué dans les 18 saisons de NCIS et a joué McGee dans un épisode de NCIS: New Orleans. Après avoir ancré les mardis de CBS pendant des années, la saison 19 de NCIS sera diffusée les lundis, à partir du 20 septembre à 21 h HE. Le nouveau spin-off de NCIS: Hawai’i sera également diffusé les mardis, après NCIS à 22 h HE. NCIS: Los Angeles La saison 13 ne débutera pas avant le dimanche 10 octobre à 21 h HE.