Sean O’Malley appelle Sean Shelby un ” outil f ***** ” et rejoint Jorge Masvidal, Jon Jones et Francis Ngannou pour critiquer l’UFC sur la rémunération des combattants

Sean O’Malley a risqué la colère de l’UFC en qualifiant Sean Shelby d'”outil f*****” et a critiqué l’entreprise pour ne pas avoir payé correctement les combattants.

‘Suga’ reste l’un des combattants les plus charismatiques et les plus populaires de la liste de l’entreprise, remportant une énorme victoire par élimination directe contre Thomas Almeida en mars.

O’Malley est la dernière star de l’UFC à s’exprimer sur la rémunération des combattants

Il a suivi cela avec une clinique frappante contre le durable Kris Moutinho à l’UFC 264, s’attribuant un bonus «Fight of the Night» à Las Vegas.

Le joueur de 26 ans souhaite se battre à nouveau en 2021 et se rapprocher du classement des poids coq à la poursuite du titre des 135 livres.

Pourtant, malgré sa popularité croissante et son style de combat adapté aux fans, la sensation frappante pense qu’il est dérouté par ses employeurs.

“Je ne sais même pas si je suis censé dire cela”, a déclaré O’Malley sur son podcast. «Je parlais à mon manager et il parlait à Sean Shelby et Sean Shelby était en colère contre moi.

‘Suga’ a regardé l’UFC 265 à Houtson avec le rappeur Tekashi 6ix9ine

« Mec, je ne veux pas me battre à New York. C’est loin, les taxes sont ridicules, et Tim (Welch) a des essais sans Gi ADCC ce week-end.

«Il m’a dit cela avant même que je puisse potentiellement me battre. Donc, c’est son truc et je ne vais pas dire ‘Non. J’ai un combat, nous le faisons. Surtout quand je pouvais me battre comme un mois plus tard à Vegas.

«Et Sean Shelby était juste comme, fou et comme,« Bien. Allez traîner avec 6ix9ine’. Agir juste comme un outil af******, mec. Je ne sais pas si j’aurais dû dire ça ou pas. Mais c’est comme, mec, allez. Que fais-tu?”

“Ils n’ont pas besoin de moi”, a ajouté O’Malley. « L’UFC irait bien à 100% sans moi.

Le joueur de 26 ans a été aussi vif que jamais contre Kris Moutinho à l’UFC 264

« S’ils veulent une autre étoile énorme et géante, je pourrais certainement remplir ce rôle, mais ils n’ont pas besoin de moi. Mais ne me traite pas comme ça.

“Comme, agissez comme si je ne m’entraînais pas ou rien. “Allez, tu traînes avec 6ix9ine, mec”. Genre, j’ai traîné avec lui une fois. Eh bien, trois jours.

“Mais ouais, alors, c’est cool, mec. Traitez-moi comme un morceau de merde.

“Non, c’est comme, mec, je préfère ne pas m’occuper de lui du tout et juste m’occuper de Dana.”

O’Malley a arrêté Almeida de manière catégorique en mars

Jon Jones, Jorge Masvidal et Francis Ngannou ont tous eu des explosions publiques visant l’UFC ces dernières années concernant la rémunération des combattants.

Cela a été aggravé lorsque la star de YouTube Jake Paul a appelé Dana White pour ne pas avoir payé correctement ses combattants à la suite de l’échec de Jones et Ngannou à se réconcilier avec un combat pour le titre mondial des poids lourds en avril.

Et O’Malley pense que l’UFC devrait faire plus pour aider les étoiles montantes comme lui, surtout quand elles peuvent attirer les foules comme il le peut.

« Je sais que vous allez demander beaucoup d’argent. » Pas de merde ! Je tire des chiffres f ******, vous ne pouvez pas le nier », a poursuivi O’Malley.

« Pourquoi ont-ils un problème à payer quelqu’un ce qu’il vaut ? Cela ne devrait pas être un problème.

« Surtout quand j’explose comme ça ; ces deux derniers combats, les finitions du troisième tour, infligeant des lésions cérébrales.

« Vous devriez vous dire : « Ouais, je vais vous payer beaucoup. Tu l’as mérité.’ Mec, j’étais l’UFC 264.