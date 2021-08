Sean O’Malley avoue pourquoi il ne combat pas les combattants classés : “Ils me paient la même chose.”

Le talent de Sean O’Malley C’est indéniable, mais il est vrai que l’espoir de 27 ans a bénéficié d’un match-making conçu pour le mettre en valeur.

Aller 6-1 avec une présentation dominante à la recrue Kris Moutinho dans le UFC 264O’Malley attendrait enfin un adversaire dans le top 15 à 135 livres. Cependant, dans une récente interview, le poids coq de Laboratoire de MMA a essentiellement confirmé qu’il s’était battu avec des combattants sans place dans le classement, non pas parce qu’il n’avait pas reçu d’offres, mais parce qu’il gagnerait la même chose selon ce qui est stipulé dans son contrat actuel avec le UFC.

Avertissement

“Beaucoup de gens veulent que je combatte quelqu’un de secret”, a déclaré O’Malley sur le podcast. Pas de cavalier (via MMA Junkie). «J’ai un contrat pour faire partie d’un nombre spécifique de combats, et je serai payé le même montant d’argent que je combatte Louis Smolka, le gars que je devais combattre – à l’UFC 264 – ou avec le numéro un des poids coq de la division , Petr Yan. Ils me paient la même chose. Chael Sonnen disait toujours : « Combattez le pire des gars dans le meilleur carré de la carte. Cela n’aime pas beaucoup de pesos gallos et certainement beaucoup de gens à l’UFC, et c’est à cause de la jalousie. Je reçois plus d’attention qu’eux. Je joue là-dedans. Vous pouvez voir certains de ces gars se battre, et vous prenez littéralement votre téléphone et commencez à naviguer sur Instagram. Tu t’en fous de ce qu’ils font.

Sur ses sept apparitions dans l’Octogone, O’Malley a reçu cinq bonus, trois pour la performance et les deux autres pour Fight of the Night.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité