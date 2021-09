Sean O’Malley craint que Vítor Belfort n’assassine Evander Holyfield

in

Sean O’Malley | Image : Nouvelles mondiales

Vítor Belfort et Evander Holyfield se rencontreront aujourd’hui dans un match de boxe et Sean O’Malley s’inquiète de “The Real Deal”.

Sean O’Malley parle de Belfort vs. Holyfield

Evander Holyfield et Vítor Belfort s’entraînent pour leur match de boxe

S’exprimant récemment au TimboSugarShow (via BJPenn.com) le poids coq UFC a commenté cela:

Avis

« Il a 58 ans ! Mec, tu peux être assommé et mourir. Vitor est en forme ! C’est fou”.

Il est important de noter que dans des déclarations récentes Holyfield lui-même a voulu rassurer tout le monde.

«Je me sens bien. Je m’entraînais et j’étais suffisamment en forme pour sentir que je pouvais le faire. (…) En réalité, si vous entrez dans la boxe, vous entrez vraiment dans mon domaine. Je veux juste que tout le monde sache que vous devez être intelligent sur ce que vous voulez faire.».

On verra ce qui se passe ce soir entre les deux stars des sports de combat et laquelle des deux remporte la victoire. Et de la même manière nous serons attentifs à la prochaine étape de Sean O’Malley dans l’Octogone. Pour le moment, il n’a pas de nouveau combat mais il concourra sûrement à nouveau avant la fin 2021.

UFC : Poirier c. McGregor 3 – Sean O’Malley pendant les pesées Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité