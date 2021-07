Sean O’Malley dit que Conor McGregor l’inspire, mais le spécialiste du KO n’essaie pas de copier Notorious

in

Sean O’Malley, un homme longtemps comparé à Conor McGregor, en raison de sa flamboyance et de son pouvoir éliminatoire, partage une carte avec l’Irlandais ce week-end.

Le troisième combat de McGregor avec Dustin Poirier fait la une de la carte UFC 264, mais O’Malley affrontera également le nouveau venu de l’UFC Kris Moutinho.

“Sugar” revient à l’UFC ce week-end à l’UFC 264

À l’origine, O’Malley devait rencontrer Louis Smolka, mais son retrait tardif a obligé Sugar Sean à se battre un peu moins sexy, mais cela n’a pas d’importance pour lui.

Le joueur de 26 ans a été comparé à McGregor et il admet s’être inspiré de l’ascension de l’Irlandais, mais se moque de l’idée qu’il essaie de le copier.

“Je pense que la première fois que je l’ai vu se battre, c’était contre Max Holloway”, a déclaré O’Malley lors de la journée des médias de l’UFC 264.

«Il y a juste quelque chose en lui comme, putain, je veux le voir se battre à nouveau, je veux continuer à regarder. J’ai regardé toutes les interviews qu’il a faites. J’ai regardé tous ses combats, plusieurs fois. J’aime la façon dont il se comporte.

McGregor’s est sans conteste l’artiste martial mixte le plus titré de tous les temps

“Beaucoup de gens disent que j’essaie d’être comme Conor. Vous pouvez avoir deux personnes qui ont des personnalités similaires. [People say], ‘Oh tu essaies de t’habiller comme Conor, tu essaies de te battre comme Conor, tu essaies d’agir comme Conor, de parler comme Conor’ – ce n’est pas vrai du tout.

«J’ai définitivement pris des morceaux et appris de lui, ce qui est la chose intelligente à faire. Apprenez de quelqu’un qui réussit et qui le fait bien.

«Mais oui, il m’a définitivement inspiré une tonne. La façon dont il se porte. La façon dont il gère la pression. La façon dont il aborde ces grands combats. J’ai beaucoup appris de lui.

Les comparaisons entre Sean O’Malley et Conor McGregor se poursuivent

De nombreux combattants pesant 135 livres se sont battus pour affronter O’Malley et il a reçu de nombreuses critiques lors de sa course à l’UFC. Il attribue cela à rien de plus que de la jalousie.

“[They’re] jaloux », a déclaré O’Malley. «Je pense que beaucoup de combattants n’obtiennent pas l’attention que je reçois. Je fais de belles performances.

« Cela se résume vraiment aux KO. Retour à l’Alfred [Khashakyan] KO, même avant cela quand j’étais à l’UFC, quand j’ai combattu David Nuzzo, ce KO est devenu viral.

« Cela se résume aux performances. Les gens sont attirés par ça. Je pense que cela se résume aux performances et même aux tenues. Ce ne sont que de petites choses qui attirent l’attention.

Sean O’Malley est connu comme un artiste KO

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que l’UFC 264 était en passe de battre tous les précédents records de pay-per-view et que plus de célébrités que jamais auparavant seront présentes à Las Vegas. O’Malley a encore sa meilleure chance de faire grandir sa légende.

Lors de ses trois dernières victoires, il a remporté les honneurs de Performance of the Night et la seule perte de son record de 13-1 est survenue après qu’il ait semblé se tordre la cheville.