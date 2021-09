Sean O’Malley dit que Paddy Pimblett veut seulement s’accrocher à son nom

Le concurrent des poids coq de l’UFC, Sean O’Malley, a donné son avis sur le nouveau venu Paddy Pimblett après avoir été durement critiqué et qualifié de “lâche”.

Paddy Pimblett, ancien champion des Cage Warriors, a fait son entrée à l’UFC et à son accueil il a remporté une toute nouvelle victoire. Paddy a éliminé son adversaire au premier tour et a remporté le bonus Performance of the Night.

Après ses débuts impressionnants, une interview qu’il a eue avec MMA On Point il y a quelques mois a refait surface. On a demandé au combattant britannique son avis sur certaines personnalités de l’UFC. Paddy n’avait pas de mots sympathiques pour Sean O’Malley. ‘The Baddy’, entre autres choses, l’a traité d’idiot et de lâche pour avoir excusé sa défaite face à Marlon ‘Chito’ Vera.

Sean O’Malley a pris connaissance des commentaires et a déclaré que Pimblett savait exactement ce qu’il faisait et avec qui il se moquait. Bref, vous pensez avoir utilisé votre nom pour attirer plus d’attention.

«Je ne le connaissais pas jusqu’à ce que l’UFC commence à publier à son sujet, et évidemment je ne le suis pas. Beaucoup de gens m’ont dit que Paddy parlait de merde, donc je ne vais pas ne pas parler de merde. Je ne sais pas quel est ton problème avec moi. Aussi laid et stupide que cela puisse paraître, c’est plutôt intelligent. Il parle du plus grand nom de l’UFC. Tu sais que je suis une machine à gagner de l’argent, c’est pourquoi tu utilises mon nom. Tu dois dire mon nom.” Sean O’Malley pour The MMA Hour.

En clair, ‘Suga’, l’un des combattants les plus populaires du moment à l’UFC, considère que Pimblett ne cherche qu’à se promouvoir. Par conséquent, il pense que Paddy fera tout ce qu’il faut pour survivre et exceller dans la plus grande entreprise de MMA.

Pour l’instant, O’Malley exclut une éventuelle confrontation avec le combattant britannique. En plus de la différence de poids, il pense que les deux devraient d’abord rencontrer des prétendants plus coriaces.