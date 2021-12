Sean O’Malley est le meilleur artiste KO depuis Conor McGregor, a fumé de l’herbe avec Snoop Dogg et est aimé du patron de l’UFC, Dana White

Sean O’Malley revient à l’UFC ce week-end à l’UFC 269

Après avoir perdu son record d’invincibilité contre Marlon Vera pour clôturer 2020, O’Malley a rebondi avec deux victoires par élimination directe cette année et cherche à faire une nouvelle déclaration lorsqu’il affrontera Raulian Paiva ce week-end à Las Vegas.

‘Sugar’ Sean O’Malley revient à l’action UFC ce week-end à l’UFC 264 sur ce qui est peut-être la plus grande carte de l’année

Le battage médiatique autour d’O’Malley était passé de doux murmures à un crescendo presque assourdissant, car il semblait que l’organisation avait trouvé une superstar derrière laquelle même le fan de MMA le plus occasionnel pourrait se mettre.

Bénéficiant d’une incroyable puissance de mise hors de combat et de la confiance nécessaire pour tout essayer dans l’Octogone, O’Malley avait le genre de puissance de star que Dana White attend de ses concurrents.

Après deux ans d’arrêt en raison d’une suspension, il semblait que toutes les routes menaient à une charge vers le titre des 135 livres.

Pourtant, ‘Chito’ Vera n’avait pas lu le script et a fait dérailler le train de battage médiatique O’Malley avec une série de coups de pied dans les jambes et des coups brutaux en août pour laisser les fans se demander: ‘What Next?’

‘Chito’ Vera frappe O’Malley frappé à l’UFC 252

Pour bien comprendre le culte auquel le jeune homme de 26 ans s’est accumulé au fil des ans, il faut commencer au tout début de son parcours.

Un professionnel depuis 2013, le MMA a semblé venir facilement chez le natif du Montana et l’un de ses premiers entraîneurs a décidé de nommer son « Sugar » parce qu’il était « doux à regarder ».

Debout à 5 pieds 11 pouces, O’Malley s’appuie sur ses capacités techniques plutôt que sur la force brute pour gagner des combats et son style de kickboxing dévastateur lui a valu une place dans la série Contender de Dana White.

Avec une fiche de 7-0 et cinq KO à son actif, tous les yeux étaient rivés sur la superstar en plein essor et il a dûment livré de manière emphatique.

O’Malley est devenu une sensation virale pour sa performance dans la série Dana White Contender

O’Malley a dansé autour d’Alfred Khashakyan, impuissant et dépassé, pendant quatre minutes du premier tour et a illuminé son adversaire avec une série de coups de pied et de poing puissants.

Avec environ 45 secondes à faire, O’Malley a laissé tomber un marteau de la main droite pour assommer son adversaire et a demandé un contrat à Dana White, qui ne pouvait rien faire de plus que d’encourager et de proférer des blasphèmes après avoir vu une telle excellence frappante. .

Pourtant, le clou de la soirée a été sans aucun doute le commentaire fourni par Snoop Dogg aux côtés d’Urijah Faber, avec ses cris de « O’Malley » ponctués par le gin et le jus à ses côtés.

Le rappeur américain était ravi de ce qu’il a vu et a invité le jeune dans sa caravane et ce qui s’est passé ensuite restera dans le folklore du MMA.

Il a déclaré à MMA Fighting : « Juste quand je suis entré dans sa caravane, il m’a tendu un joint et j’ai été pompé.

«Cela ressemblait à un film parce que je suis entré dans sa caravane et il a ses gardes du corps, il a quelques autres personnes là-dedans, et il y avait comme trois joints qui circulaient.

«Je soufflais et passais, essayant de suivre, et ils avaient une télévision là-bas qui diffusait les moments forts de mon combat, alors je regardais ça et je fumais, c’était tellement amusant.

« Ce n’était que 20 ou 30 minutes, mais c’était un bon moment et un souvenir pour toujours. »

@sugaseanmma (Instagram)

Snoop Dogg était désespéré de rencontrer le poids coq de la série Contender de Dana White

Il était le seul combattant sur toute la carte à remporter un contrat avec Dana White et a été plongé dans un combat contre Terrion Ware lors de ses débuts pour la promotion, revendiquant une victoire par décision unanime dans le processus.

Il a ensuite été propulsé sur un PPV lors de son prochain combat, affrontant Andre Soukhamthath à l’UFC 222. Le combat était aller-retour et, même s’il s’est blessé au pied au troisième tour, O’Malley a remporté la victoire et a dit à Joe Rogan ‘ Je t’aime p*****’ tout en recevant un traitement sur la toile.

Tout en prenant du temps pour se remettre d’une opération à la hanche, la Nevada State Athletic Commission a suspendu la superstar pendant six mois en raison d’un test raté pour l’ostarine.

Il est revenu à l’UFC 248 avec un KO au premier tour de Quinonez à la T-Mobile Arena de Las Vegas et les fans étaient désespérés de le voir à nouveau en action une fois que le monde est revenu à un semblant de normalité après l’épidémie de COVID-19.

O’Malley a tenu sa promesse d’un KO viral à l’UFC 250

Dana White l’a dûment obligé et l’a placé sur la carte à l’UFC 250 contre Wineland où, avec des rangées de maïs aux couleurs de l’arc-en-ciel, O’Malley a livré une promenade spectaculaire hors KO.

Décrit par Rogan comme «le meilleur KO à distance que j’aie jamais vu», les parallèles avec certains des meilleurs attaquants de l’UFC me sont venus à l’esprit.

Cependant, il y a une certaine superstar irlandaise qu’O’Malley lui-même n’a aucun problème à admettre qu’il idolâtre et espère imiter chaque fois qu’il entre dans l’Octogone.

Il a déclaré à propos de son amour pour Conor McGregor: «Oui, les deux derniers combats avant d’aller à l’arène, nous lançons simplement Fightpass, regardons Conor, regardons-le sortir, surveillons simplement son langage corporel.

« Sugar » a le charisme et la personnalité pour devenir une superstar

« C’est l’homme. J’aime Conor. J’ai toujours aimé Conor.

« Je me souviens avoir regardé son premier combat (à l’UFC) en pensant: » Ce mec va être bon. « »

Maintenant, il est sur le point de se battre sur la même carte que McGregor, à l’UFC 264, lorsqu’il rencontre Kris Moutinho.

Comme ‘The Notorious’, O’Malley a montré qu’il avait la résilience et la capacité technique pour rebondir après une toute première défaite à l’UFC lorsqu’il a éliminé

À l’instar de la défaite surprise de McGregor contre Nate Diaz en 2016, la défaite d’O’Malley contre Vera aura ébranlé la croyance de certains supporters dans le combattant, mais ne fera pas grand-chose pour amoindrir le moral de l’homme lui-même.

Il a rebondi avec une victoire sur Thomas Almeida et maintenant Moutinho est l’homme qui essaie de faire dérailler le train de battage médiatique O’Malley.

L’interview de Joe Rogan alors qu’il recevait des soins médicaux en 2018 était une comédie d’or