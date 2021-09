Sean O’Malley, étoile montante de l’UFC

Il est l’une des étoiles montantes les plus intéressantes de l’entreprise, mais Sean O’Malley ne renouvelle pas son contrat avec l’UFC. Cela ne signifie pas qu’il n’en signe pas un nouveau lorsque celui qu’il a actuellement se termine, mais il envisage d’essayer les miels de l’agence libre et de se faire envoyer des offres d’autres entreprises pour savoir ce qu’elles ont pour lui.

« Sugar » l’a exprimé ainsi lors d’une récente intervention à l’émission The MMA Hour d’Ariel Helwani : « Je pourrais probablement renégocier un contrat avec l’UFC en ce moment, mais je ne recevrais pas d’offres d’ailleurs. Et je ne cherche pas nécessairement à aller, je ne cherche pas nécessairement à aller ailleurs, mais nous verrons quelles autres opportunités se présenteront.

«J’ai vraiment l’intention de rester à l’UFC. Je pense que j’appartiens à l’UFC. Mais aussi s’ils vont me proposer le double d’argent pour faire autre chose, j’adore la boxe. On verra où ça va. Comme je l’ai dit, j’adore l’UFC, jusqu’à présent, ils ont été formidables pour moi. Et je pense qu’après la fin de ce contrat, je ne pense pas qu’ils auront de problème à me payer ce que je pense que je mérite. Mais nous pourrions avoir un état d’esprit complètement différent. Ils pourraient penser que je ne vaux pas un demi-million ou autre chose. J’ai participé à cinq pay-per-views consécutifs.” Sean O’Malley veut rester mais aussi connaître d’autres offres.

