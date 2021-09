Sean O’Malley révèle à quoi ressemble sa relation avec Sean Shelby maintenant

Sean O’Malley à l’UFC

Sean O’Malley a révélé il n’y a pas longtemps qu’il s’était disputé avec Sean Shelby à propos d’un combat dans lequel il ne voulait pas se lancer: “Je ne sais même pas si je suis censé dire ça … Sean Shelby était en colère contre moi. Ami, Je ne veux pas me battre à New York. C’est loin, les taxes sont ridicules et Tim (Welch) n’a pas de test GI ou ADCC ce week-end. Je ne vais pas le faire, surtout quand je pourrais me battre comme un mois plus tard à Las Vegas.

Et Sean Shelby était un peu fou, genre : ‘D’accord, va traîner avec 6ix9ine (célèbre rappeur)’. J’agissais comme un putain d’idiot. Je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Mais c’est comme, mec, allez, qu’est-ce que tu fais ? Ils n’ont pas besoin de moi. Mais ne me traite pas comme ça. Ne me tire pas comme si je ne m’entraînais pas, ne dis pas que je sors avec 6ix9ine, nous ne sommes sortis qu’une fois. Eh bien, trois jours, mais, mon ami, ne m’enlève pas ça.

Mais la relation entre le combattant et le marieur est désormais en bons termes, selon O’Malley lui-même dans The Schmo : « J’ai dit ce que j’ai dit dans mon émission. J’ai eu des ennuis. J’ai eu une conversation avec Sean Shelby quelques jours plus tard, en personne, à Houston, lors des combats. Nous allons bien maintenant. Il n’aimait pas ce que je disais, je n’aimais pas ce qu’il disait. J’ai l’impression que maintenant je suis dans une position où si vous voulez que je combatte à New York et que je ne veux pas combattre à New York, je ne combattrai pas à New York. Je suis dans cette position et j’ai eu cette conversation et maintenant tout va bien.

“Ils m’ont proposé un combat à New York contre Frankie (Edgar) et j’ai dit Si Frankie veut qu’on lui crie dessus, il peut se faire crier dessus à Vegas en décembre, un mois plus tard. Ils veulent que Frankie se batte à New York, alors ils lui ont donné « Chito » (Marlon Vera). Obtenir le Suga Show contre Frankie aurait été un grand combat pour moi, mais je ne suis pas trop inquiet à ce sujet. »

