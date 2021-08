Sean O’Malley révèle des problèmes avec le marieur de l’UFC Sean Shelby

Sean O’Malley a refusé de se battre à l’UFC 268 en novembre et révèle ce qui s’est passé quand il a dit au marieur de l’entreprise Sean Shelby tout en parlant récemment sur sa chaîne YouTube (merci à Sportskeeda pour la transcription).

Je ne sais même pas si je suis censé dire ça… Sean Shelby était en colère contre moiO’Malley a commencé. “Ami, Je ne veux pas me battre à New York. C’est loin, les taxes sont ridicules et Tim (Welch) n’a pas de test GI ou ADCC ce week-end. Je ne vais pas le faire, surtout quand je pourrais me battre comme un mois plus tard à Las Vegas.

Et Sean Shelby était un peu fou, genre : “Eh bien, va traîner avec 6ix9ine (célèbre rappeur)”. J’agissais comme un putain d’idiot. Je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Mais c’est comme, mec, allez, qu’est-ce que tu fais ? Ils n’ont pas besoin de moi. Mais ne me traite pas comme ça. Ne me tire pas comme si je ne m’entraînais pas, ne dis pas que je sors avec 6ix9ine, nous ne sommes sortis qu’une fois. Eh bien, trois jours, mais, mon pote, ne m’enlève pas ça », a conclu Sean O’Malley.

De nombreux combattants voudront se battre dans cet événement car en plus d’attendre qu’il se déroule au Madison Square Garden, il comportera le combat principal Kamaru Usman vs. Colby Covington pour le titre mondial des poids welters. Mais Sean O’Malley n’est pas attiré par ces miels, que Sean Shelby n’aimait pas du tout.

