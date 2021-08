Sean O’Malley révèle son mécontentement à l’égard de l’UFC : est-il difficile de payer les gens ce qu’ils méritent ?

Considéré comme l’un des attraits de la division poids coq de UFC, Sean O’Malley a acquis une renommée considérable dans le MMA. Par conséquent, malgré la popularité et ses résultats, la jeune promesse se sent méprisée par l’organisation et le marieur. Sean Shelby.

Pendant l’enregistrement de votre podcast, O’Malley se plaint du traitement par Sean Shelby, le combattant a révélé que le marieur du UFC Il n’est pas content de ne pas avoir accepté de combattre dans le prochain de l’organisation en New York.

« Je ne sais pas si je peux en parler. Je parlais à mon manager et il parlait à Sean Shelby et il dit que Sean était fou avec moi. Mec, je ne veux pas me battre à New York. C’est loin, les taxes sont ridicules et Tim Welch (son entraîneur) a un choix pour l’ADCC ce week-end. Il m’en a parlé avant un éventuel combat.

Pourquoi doit-il s’ouvrir à ce sujet si je peux me battre un mois plus tard à Las Vegas ? Sean Shelby est devenu fou et a commencé à m’attaquer : “D’accord, va traîner avec 6ix9ine. Il a commencé à réagir comme un idiot, mec. Je ne sais pas si je dois dire ça, mais calme-toi. Pourquoi tu fais ça? Expliqué O’Malley

Après avoir critiqué Sean Shelby par son attitude, “Sucre” attaqué le chemin UFC il paie les combattants et la valeur qu’ils lui apportent.

« Il me dit qu’il savait que j’allais demander beaucoup d’argent. Sans blague. Je vous donne les putains de chiffres, vous ne pouvez pas le nier. Pourquoi ont-ils un problème à payer ce que valent les gens ? Cela ne devrait pas être un problème. Surtout quand je travaille comme ça. Ces deux derniers combats, ils représentent des lésions cérébrales. Tu devrais me payer cher parce que je le mérite. Mec, j’étais UFC 264 “, conclu O’Malley.

Sean O’Malley n’est pas le premier à commencer à demander des paiements plus UFC. En dehors de lui, des noms tels que Jon Jones, Jorge Masvidal et Francis Ngannou.

