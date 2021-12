Sean O’Malley s’inspire de ‘Canelo’ Alvarez pour démolir Raulian Paiva avec un KO au premier tour

Une fois de plus, Sean O’Malley a prouvé qu’il ne fallait pas cligner des yeux en le regardant se battre.

Suga Sean est passé à 15-1 et a marqué la onzième victoire par élimination directe de sa carrière à l’UFC 260 samedi à Las Vegas.

GETTY

Sean O’Malley a obtenu la 12e place de sa carrière

Le joueur de 27 ans a affronté Raulian Paiva, un homme qui avait remporté trois combats d’affilée pour lancer la carte principale à la T-Mobile Arena.

Cependant, la légende d’O’Malley a grandi à l’UFC 269 car il n’a jamais laissé le concours sortir du premier tour.

O’Malley a envoyé une main droite à Paiva pour renvoyer son adversaire brésilien trébucher vers la cage et il a commencé à se déplacer pour tuer.

Paiva a désespérément essayé d’échapper à l’assaut venant d’O’Malley, mais l’Américain a réussi à atteindre le corps, puis à se balancer avec cette dangereuse main droite une fois de plus et après avoir atterri une fois de plus, l’arbitre a dû mettre un terme au combat. .

GETTY

La frappe de Sean O’Malley était trop pour son adversaire

Le combattant de 135 livres a déclaré que la façon dont il avait terminé le combat s’était inspiré du champion incontesté de boxe des super-moyens, Saul ‘Canelo’ Alvarez.

«Je voulais le mettre contre la cage et jouer comme [‘Canelo’ Alvarez] », a déclaré O’Malley à propos de son arrivée. «Honnêtement, je pense qu’il est l’un des gars les plus coriaces que j’ai combattus, mais quand je réussirai ces gros coups, je vais vous éliminer. Cest ce qui est arrivé. »

O’Malley a maintenant remporté trois combats d’affilée et entre presque certainement dans le classement des poids coq la semaine prochaine.

Après la victoire, O’Malley a déclaré à Joe Rogan à l’intérieur de l’octogone qu’il n’avait pas été en mesure de s’entraîner pendant trois semaines avant le combat et qu’il était « à 99 % sûr » qu’il allait se retirer du combat à un moment donné. .

GETTY

Le monde du MMA attend de voir O’Malley affronter de plus gros combats maintenant

De nombreux fans ont appelé O’Malley à combattre des combattants de rang supérieur, mais Dana White a déclaré avant l’UFC 269 qu’il n’était pas encore sûr que ce soit la bonne idée.

« Il n’est pas prêt », a déclaré White à Barstool Sports. « Vous voulez le jeter aux loups. Vous ne déplacez pas quelqu’un aussi vite à moins qu’il ne s’agisse de Khamzat Chimaev. Khamzat est un gars avec qui vous vous sentirez à l’aise de bouger aussi vite. Je veux dire, O’Malley vient de perdre quelques combats contre (Marlon Vera).

«Donc, en parlant de combats plus importants et de tout ce genre de conneries, c’est un combat difficile pour lui samedi soir. Lors de son dernier combat, il avait l’air incroyable, il a mis en place une clinique. Je pense que parce que O’Malley est si populaire et peu importe, vous aurez toujours les critiques qui donneront de la merde à ce gamin. «

« C’est un enfant dur, il est amusant, il est excitant à regarder », a déclaré White. « Mais il fait son chemin comme vous êtes censé le faire. Vous ne vous contentez pas de retourner O’Malley et de le jeter là-dedans contre des tueurs. Ce n’est pas comme ça que ça marche.