Sean O’Malley veut affronter l’ancien champion lors de son prochain match

A la recherche d’atteindre le Top 15 Du poids coq, Sean O’Malley a déjà son prochain adversaire en tête alors qu’il revient dans l’Octogone.

Dans une interview avec Le Schmo, “Sucre” a exprimé son intérêt à faire face Dominique Cruz lors de son prochain engagement, mais, il se souvint qu’il devait revenir à la fin de la 2021C’est parce qu’il se remet d’une blessure à la main droite.

Qui cela sera? Dominique Cruz ? C’est peut-être, je ne sais pas. S’il veut se battre en décembre à Las Vegas, j’aimerais danser avec lui. Je ne pense pas que ce soit Dominick, je ne pense pas qu’il va se battre. Je ne pense pas que ce soit un combat qu’il veuille, mais si cela se produit alors, ce serait probablement le prochain. Pour être honnête, je me fiche que ce soit le Top 10 ou le Top 15, je vais dans les deux sens. Quand quelqu’un me frappe, il recevra la même chose. Cela ne me dérange pas”expliqué Sean.

Même souhaitant revenir dans l’Octogone, le poids coq a révélé qu’il ne peut toujours pas accepter un combat à court terme, ceci en raison d’une blessure à la main droite. “Sucre” Il a indiqué une date possible pour son prochain match.

«Pour être honnête, je ne veux pas me battre, je ne veux pas qu’on me propose un combat jusqu’à ce que mes mains soient à 100%. Ma main droite est enflée et j’ai mal. Donc, jusqu’au 11 décembre, c’est environ 15 semaines, alors peut-être que c’est mieux, mais, voyons », conclu O’Malley.

Avec deux victoires en 2021, O’Malley pourrait atteindre le Top 15 en cas de nouveau gain. Lors de son dernier combat, l’Américain a mené un combat explosif contre Kris Moutinho au UFC 264, qui a éliminé le troisième tour. Son record actuel est 14-1, avec 10 victoires pour KO / TKO.

