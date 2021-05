Sean Ono Lennon réalise des animations pour la réédition de ‘John Lennon / Plastic Ono Band’

Sean Ono Lennon s’est associé aux personnes derrière le court métrage d’animation I Met The Walrus et Spotify, primé aux Emmy Awards et nominé aux Oscars, pour une série d’animations accompagnant les onze titres de l’album et les trois singles de la version Enhanced Spotify John Lennon / Plastic Ono Band – Les mélanges ultimes.

Écrit et réalisé par Ono Lennon, “Je suis l’Egbert»Est une série de courtes scènes en boucle qui racontent l’histoire d’un personnage nommé Egbert, dont les expériences de vie reflètent les sentiments dans la séquence de chansons sur les pistes de l’album et les rappels,« Give Peace A Chance »,« Cold Turkey »et «Karma instantané! (Nous brillons tous).”

«Quand il s’agit de créer quelque chose de nouveau pour quelqu’un comme mon père, c’est un défi car une grande partie des images et des photos de lui ont été tellement utilisées au fil des ans et elles évoquent déjà certains sentiments et souvenirs avec les gens, et bien sûr la musique est tellement classique », a déclaré Ono Lennon.

«L’animation est un excellent médium car elle nous permet de recontextualiser la musique d’une nouvelle manière pour les nouveaux publics et les fans de longue date. Mon père adorait les dessins animés et le dessin, alors nous voulions lui rendre hommage en prenant une page de ses illustrations et de son histoire.

Ono Lennon a travaillé en étroite collaboration avec le producteur Jerry Levitan, l’illustrateur James Braithwaite et le directeur de l’animation Josh Raskin sur les animations. Ils ont été produits par Yoko Ono Lennon et produits par Simon Hilton pour le compte de Lenono.

J’ai rencontré le morse est un court métrage d’animation basé sur une interview de 1969 avec Lennon par Jerry Levitan, alors âgé de 14 ans. Ayant entendu dire que John et Yoko séjournaient à Hôtel King Edward de Toronto, Levitan, armé d’un magnétophone bobine à bobine et d’une caméra Super 8, a trouvé leur chambre et a charmé Lennon pour qu’il fasse une interview de 30 minutes.

«Le 26 mai 1969, j’ai passé une journée des plus parfaites avec John Lennon et Yoko Ono», a déclaré Levitan. «Avoir 14 ans en 1969 à l’époque des Beatles était magique. J’ai rencontré mon héros, il m’a traité avec gentillesse et générosité, et il a dépassé mes rêves de ce qu’il était. Ce jour-là a changé ma vie pour toujours.

Près de quatre décennies plus tard en 2007, Levitan a apporté les réflexions de Lennon sur la paix, la politique, la musique, les États-Unis, la vie, la marijuana et le Bee Gees à la vie en enrôlant le réalisateur Josh Raskin et une équipe d’animation qui a créé les illustrations surréalistes.

«J’ai toujours aimé ‘I Met The Walrus» et depuis des années j’ai été intéressé à travailler avec Jerry, James et Josh qui ont réalisé le court métrage », a déclaré Lennon Ono.

«Il y a quelque chose dans ce qu’ils ont créé qui se démarque dans tout ce que j’ai jamais vu sur mon père; il clouait son ambiance détendue et l’animation était esthétiquement en phase avec le style qu’il aimait. C’est comme s’ils mangeaient tout ce que mon père faisait et l’avaient digéré, ça absorbait vraiment le langage de John Lennon.

John et Yoko Ono’s John Lennon / Plastic Ono Band – The Ultimate Collection est maintenant disponible et disponible à l’achat.