Sean ‘P. Diddy ‘Combs a encore changé de nom et cette fois c’est officiel

Même ainsi, Sean Combs sait qui il est et se rend compte que les fans ne seront peut-être pas aussi prompts à considérer ce changement comme quelque chose de réel qu’il est en train de faire. C’est, presque certainement, pourquoi il a choisi de nous montrer la paperasse, et pourquoi il a supplié dans sa légende (avec des mains en prière), notant “Je vais devoir me prendre au sérieux sur celui-ci”, et l’a soutenu avec trois exclamations des points, un cœur, quelques motifs d’étoiles différents et un éclair. OK Monsieur. Nous prendrons Sean Love Combs au sérieux!