Sean Paul et Sia font équipe pour un nouveau single explosif « Dynamite »

Légende du reggaeton Sean Paul a de nouveau uni ses forces avec Sia sur un nouveau single explosif, « Dynamite ».

Produit par les anciens collaborateurs de Paul dans le duo canadien réputé Banx & Ranx et Greg Kurstin, le morceau fusionne les rythmes dancehall de l’icône primée et primée avec la voix puissante de Sia.

« Éclairez-moi et libérez-moi », chante Sia sur le morceau prêt pour le club, avant que Paul n’instruise : « Dites au DJ d’augmenter le rythme / je n’entre pas ce soir avant la lumière du matin. »

« ‘Dynamite’ a commencé comme une bonne chanson d’ambiance », a déclaré Paul dans un communiqué de presse. « Après avoir enregistré ‘Cheap Thrills’, Sia et moi savions que nous enregistrerions un autre single et ‘Dynamite’ est le deuxième opus. »

Il a poursuivi: « Banx et Ranx, Greg Kurstin, moi-même et Sia, avons travaillé sur ce single et j’espère que les gens se tourneront vers lui comme notre premier single. « Dynamite » est un autre bon album pour moi. » Paul a ajouté que c’était sa mère qui lui avait fait découvrir le travail de la chanteuse australienne pour la première fois, avec qui il avait déjà travaillé sur un remix de son morceau « Cheap Thrills ».

Ce remaniement a également été produit par Kurstin, qui a déjà travaillé avec des stars de renommée mondiale comme Adele, Pink et Foo Fighters, et a accumulé 1,6 milliard de vues sur YouTube depuis sa sortie en 2016.

« Dynamite » est la dernière d’un certain nombre de nouvelles versions que la mégastar jamaïcaine a partagées en 2021, la plus récente étant auparavant la forme de « Seulement Fanz. » Paul a recruté Ty Dolla $ign pour ce morceau, qui, selon lui, était destiné à « toutes les femmes indépendantes qui connaissent leur valeur et responsabilisent toutes les femmes indépendantes qui travaillent dur pour gagner leur argent ».

Avant cela, la légende du dancehall a sorti Live N Livin, une célébration collaborative de son héritage jamaïcain et a présenté des contributions de Buju Banton et Mavado.

