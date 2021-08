Sean Paul recrute Ty Dolla $ign pour l’hymne Dancehall “Only Fanz”

in

Superstar internationale primée aux Grammy Awards Sean Paul a dévoilé « Only Fanz » featuring Ty Dolla $ign, un hymne ludique prêt pour la piste de danse qui signale parfaitement le bonheur décroissant de l’été.

Dans son intro épique, Sean donne le ton en chantant : « Elle ne travaille pas mais je sais qu’elle travaille pour ça. Démontrant la polyvalence et la gamme de Sean, “Only Fanz” associe la production de première classe à une accroche indéniable, permettant à deux artistes de renommée mondiale de combiner leurs voix immédiatement reconnaissables.

« Only Fanz s’adresse à toutes les femmes indépendantes qui connaissent leur valeur et responsabilise toutes les femmes indépendantes qui travaillent dur pour gagner de l’argent », explique Sean Paul. « Le single présente également Ty Dolla $ign, que je respecte énormément. Cela a été incroyable de travailler avec lui. Il était le complément parfait, a assommé son vers en un rien de temps et l’a renvoyé.

Ty Dolla $ign a partagé son adoration mutuelle en ajoutant : « Je suis honoré de travailler avec une légende comme Sean Paul, mec ! C’est un vrai hitmaker et j’espère que vous aimez tous cette chanson autant que nous !

Tout au long de sa carrière, Sean Paul s’est taillé une place en faisant découvrir le dancehall à un public mondial. Sa capacité à montrer la puissance et l’unité de la musique à travers diverses collaborations et dans de nombreux genres a catapulté sa carrière au fil des ans.

Cette année, il a sorti Live N Livin, une célébration collaborative de son héritage jamaïcain et de ses racines dancehall dans laquelle Sean échange le micro avec Buju Banton et Mavado. Bien que le dancehall ait été célébré pour son avantage concurrentiel grâce à son histoire en tant que genre enraciné dans la bataille, Live N Livin vise à souligner ce qui est possible lorsque l’objectif est l’unité.

“Nous n’avons pas besoin de diviser nos fans pour atteindre les rotations sur les ondes ou les flux”, explique Sean. “Je tiens cet album très cher à mon cœur car il montre l’effort de collaboration plutôt que la confrontation.”

Achetez ou diffusez « Only Fanz ».