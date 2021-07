Sean Payton se penche sur le moment de la chirurgie de Michael Thomas ⋆ 10z viral

L’entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans, Sean Payton, a exprimé sa frustration quant au fait que le receveur des Saints de la Nouvelle-Orléans, Michael Thomas, n’ait pas subi d’opération à la cheville avant juin, bien qu’il ait refusé de préciser pourquoi la procédure avait été retardée.

Thomas devrait manquer du temps au début de cette saison.

« Eh bien, écoutez, il semble que nous devrons passer du temps sans lui. C’est décevant », a déclaré Payton lors de sa vidéoconférence d’ouverture du camp d’entraînement avant le premier entraînement des Saints jeudi. « Et nous y travaillerons avec les autres joueurs qui sont ici. Mais l’opération a eu lieu, et évidemment nous aurions aimé que cela se produise plus tôt que plus tard. Et très honnêtement, cela aurait dû.

Thomas n’a pas commenté la décision de retarder la chirurgie.

«Après la saison, il a été décidé qu’il allait traiter cela de manière conservatrice. Et je pense que nous nous attendions tous à ce que [the ankle] guérirait et il irait bien pour venir au camp cette année », a déclaré mercredi le directeur général des Saints, Mickey Loomis. « Mais nous arrivons au minicamp, et évidemment ce n’était pas tout à fait correct. Nous avons donc dû faire l’appel et avons collectivement fait l’appel pour avoir la chirurgie en juin.

« Évidemment, avec le recul, nous aurions préféré que la chirurgie soit effectuée plus tôt en février ou en mars. Mais ce n’était pas le cas. Vous savez, c’est ce que c’est. Et j’espère qu’il a obtenu un bon résultat jusqu’à présent, et j’espère que nous le récupérerons le plus tôt possible.

Les Saints vont découvrir à quoi ressemble vraiment la vie sans Drew Brees, et sans réelle menace à WR, ce sera une sérieuse vérification de la réalité.

